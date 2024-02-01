https://ria.ru/20240201/migranty-1924835146.html

Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения

Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения - РИА Новости, 01.02.2024

Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения

Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:02

2024-02-01T16:02

2024-02-01T16:02

общество

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858528093_0:222:2894:1850_1920x0_80_0_0_1087191ba31b9630c754a7b4112a447b.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в четверг директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности", - сказал Аристов.

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)