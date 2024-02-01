https://ria.ru/20240201/migranty-1924835146.html
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения - РИА Новости, 01.02.2024
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения
Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:02
2024-02-01T16:02
2024-02-01T16:02
общество
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в четверг директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности", - сказал Аристов.
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения
ФССП: из России за семь лет за нарушения выдворили около 200 тысяч мигрантов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в четверг директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности", - сказал Аристов.
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