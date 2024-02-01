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Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения - РИА Новости, 01.02.2024
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16:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/migranty-1924835146.html
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения - РИА Новости, 01.02.2024
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения
Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:02
2024-02-01T16:02
общество
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в четверг директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности", - сказал Аристов.
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общество, россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения

ФССП: из России за семь лет за нарушения выдворили около 200 тысяч мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное или трудовое законодательства, рассказал журналистам в четверг директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности", - сказал Аристов.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мигрантский криминал: кто виноват и что делать
22 января, 08:00
 
ОбществоРоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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