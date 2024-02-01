https://ria.ru/20240201/mid-1924888933.html
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности - РИА Новости, 01.02.2024
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:49
2024-02-01T18:49
2024-02-01T18:49
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москва
пекин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК) на основе российско-китайской инициативы, сообщили в МИД РФ. "Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК на основе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Констатирована актуальность международной инициативы (или -ред.) политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России отметили, что стороны подчеркнули необходимость продолжать работать совместно для предотвращения в том числе и размещения оружия в космосе. "Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках", - сообщили в МИД.
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россия, москва, пекин
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
МИД: РФ и КНР провели консультации по предотвращению гонки вооружений в космосе
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК) на основе российско-китайской инициативы, сообщили в МИД РФ.
"Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК на основе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Констатирована актуальность международной инициативы (или -ред.) политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России отметили, что стороны подчеркнули необходимость продолжать работать совместно для предотвращения в том числе и размещения оружия в космосе. "Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках", - сообщили в МИД.
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