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Россия и Китай провели консультации по космической безопасности - РИА Новости, 01.02.2024
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18:49 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/mid-1924888933.html
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности - РИА Новости, 01.02.2024
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:49
2024-02-01T18:49
россия
москва
пекин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК) на основе российско-китайской инициативы, сообщили в МИД РФ. "Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК на основе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Констатирована актуальность международной инициативы (или -ред.) политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России отметили, что стороны подчеркнули необходимость продолжать работать совместно для предотвращения в том числе и размещения оружия в космосе. "Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках", - сообщили в МИД.
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россия, москва, пекин
Россия, Москва, Пекин
Россия и Китай провели консультации по космической безопасности

МИД: РФ и КНР провели консультации по предотвращению гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва и Пекин в ходе консультаций в столице Китая отметили важность скорейшего запуска переговоров по юридически обязывающему механизму по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК) на основе российско-китайской инициативы, сообщили в МИД РФ.
"Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК на основе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Констатирована актуальность международной инициативы (или -ред.) политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России отметили, что стороны подчеркнули необходимость продолжать работать совместно для предотвращения в том числе и размещения оружия в космосе. "Встреча подтвердила единство российско-китайских подходов по вопросам обеспечения космической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации в данной сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках", - сообщили в МИД.
Флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США
Вчера, 18:41
 
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