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Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США - РИА Новости, 01.02.2024
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18:41 01.02.2024 (обновлено: 20:05 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mid-1924887016.html
Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США
Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США - РИА Новости, 01.02.2024
Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США
Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:41
2024-02-01T20:05
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, сообщил МИД на своем сайте."Состоялись российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание &lt;...&gt; было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", — говорится в публикации.Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности и подтвердили общность подходов.Участники встречи отметили необходимость дальнейшей координации как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО, ООН и ШОС.Российско-китайские консультации прошли 31 января в Пекине.Как заявлял в августе 2023 года замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, Пекин еще в сентябре 2022-го на консультативном совещании КБТО поднял перед Вашингтоном и Киевом целый ряд вопросов по работе биолабораторий на территории Украины. Дипломат подчеркнул, что на эти вопросы, которые во многом созвучны с теми, которые ставит Москва, не последовало никакой должной реакции ни от США, ни от Украины.
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россия, китай, пекин, оон, шос
Россия, Китай, Пекин, ООН, ШОС
Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США

МИД РФ: Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и КНР
Флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, сообщил МИД на своем сайте.
«
"Состоялись российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание <...> было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", — говорится в публикации.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности и подтвердили общность подходов.
Участники встречи отметили необходимость дальнейшей координации как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО, ООН и ШОС.
Российско-китайские консультации прошли 31 января в Пекине.
Как заявлял в августе 2023 года замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, Пекин еще в сентябре 2022-го на консультативном совещании КБТО поднял перед Вашингтоном и Киевом целый ряд вопросов по работе биолабораторий на территории Украины. Дипломат подчеркнул, что на эти вопросы, которые во многом созвучны с теми, которые ставит Москва, не последовало никакой должной реакции ни от США, ни от Украины.
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Вчера, 08:00
 
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