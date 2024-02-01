https://ria.ru/20240201/mid-1924887016.html

Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США

Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США - РИА Новости, 01.02.2024

Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США

Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:41

2024-02-01T18:41

2024-02-01T20:05

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва и Пекин обсудили военно-биологическую деятельность Вашингтона, сообщил МИД на своем сайте."Состоялись российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание <...> было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", — говорится в публикации.Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности и подтвердили общность подходов.Участники встречи отметили необходимость дальнейшей координации как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО, ООН и ШОС.Российско-китайские консультации прошли 31 января в Пекине.Как заявлял в августе 2023 года замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, Пекин еще в сентябре 2022-го на консультативном совещании КБТО поднял перед Вашингтоном и Киевом целый ряд вопросов по работе биолабораторий на территории Украины. Дипломат подчеркнул, что на эти вопросы, которые во многом созвучны с теми, которые ставит Москва, не последовало никакой должной реакции ни от США, ни от Украины.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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китай

пекин

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россия, китай, пекин, оон, шос