https://ria.ru/20240201/metro-1924875136.html

На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов

На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов - РИА Новости, 01.02.2024

На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов

Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:48

2024-02-01T17:48

2024-02-01T17:52

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы из-за человека на пути. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский метрополитен, происшествия