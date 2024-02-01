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На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов - РИА Новости, 01.02.2024
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов
Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:48
2024-02-01T17:48
2024-02-01T17:52
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы из-за человека на пути. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов
На участке серой ветки метро Москвы нет движения поездов из-за человека на путях