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На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов - РИА Новости, 01.02.2024
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17:48 01.02.2024 (обновлено: 17:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/metro-1924875136.html
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов - РИА Новости, 01.02.2024
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов
Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:48
2024-02-01T17:52
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы из-за человека на пути. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На участке серой ветки московского метро остановили движение поездов

На участке серой ветки метро Москвы нет движения поездов из-за человека на путях

© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкСтанция "Серпуховская" московского метро
Станция Серпуховская московского метро - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Константин Родиков
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Станция "Серпуховская" московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Из-за человека на пути нет движения поездов на участке "серой" ветки метро Москвы от станции "Серпуховской" до "Савеловской", сообщается в Тelegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы из-за человека на пути.
«
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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