https://ria.ru/20240201/medvedev-1924858894.html

Медведев призвал продолжить работу по поддержке участников СВО

Медведев призвал продолжить работу по поддержке участников СВО - РИА Новости, 01.02.2024

Медведев призвал продолжить работу по поддержке участников СВО

Законодательная работа по поддержке участников СВО и членов их семей должна быть продолжена, все пробелы в регулировании должны быть устранены, заявил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:00

2024-02-01T17:00

2024-02-01T17:00

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Законодательная работа по поддержке участников СВО и членов их семей должна быть продолжена, все пробелы в регулировании должны быть устранены, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. На заседании программной комиссии "Единой России", на котором подводятся итоги реализации народной программы за 2023 год, он напомнил, что с первых же дней СВО ЕР оказывает помощь ее участникам и членам их семей. "Многое было сделано и по мерам законодательной поддержки, которые мы принимали на базе скорректированной народной программы. Такая работа должна быть продолжена. Совсем недавно мы это с Андреем Анатольевичем (Турчаком, секретарем генсовета ЕР – ред.) обсуждали: законодательные новеллы, на площадке Совета Безопасности. Считаю, что это важно для того, чтобы социальный статус военнослужащих отвечал самым высоким стандартам, чтобы те пробелы, которые существуют в регулировании, а они существуют, максимально быстро устранялись", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html

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дмитрий медведев, единая россия, политика