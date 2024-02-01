https://ria.ru/20240201/medved-1924816751.html

В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу

В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу - РИА Новости, 01.02.2024

В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу

Чистивший снег на крыше кафе в Вязьме рабочий погиб, упав на клетку с медведем, организована доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Смоленской области в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:02

2024-02-01T15:02

2024-02-01T15:24

происшествия

вязьма

смоленская область

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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Чистивший снег на крыше кафе в Вязьме рабочий погиб, упав на клетку с медведем, организована доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Смоленской области в Telegram-канале. "В Смоленской области проводится проверка по факту гибели местного жителя в результате нападения животного", - сообщило ведомство. Уточняется, что вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, "во время очистки снега с крыши кафе упал на клетку с медведем". "В результате животное напало на мужчину, и от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - отмечает СУСК. По предварительным данным, медведь содержался в вольере. Потерпевший работал без оформления официальных трудовых отношений. Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном ТВ показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.Следствие даст оценку по факту нарушения трудового законодательства, установит правомерность содержания дикого животного около заведения общественного питания, а также проверит соблюдение условий безопасности. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за содержанием диких животных. Об организации проверки сообщила также прокуратура региона.

https://ria.ru/20231213/vystrel-1915443627.html

https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html

вязьма

смоленская область

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происшествия, вязьма, смоленская область