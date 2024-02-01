Рейтинг@Mail.ru
В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 01.02.2024 (обновлено: 15:24 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/medved-1924816751.html
В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу
В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу - РИА Новости, 01.02.2024
В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу
Чистивший снег на крыше кафе в Вязьме рабочий погиб, упав на клетку с медведем, организована доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Смоленской области в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:02
2024-02-01T15:24
происшествия
вязьма
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924815496_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_148db7f1aca5cae076e4312e0210987b.jpg
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Чистивший снег на крыше кафе в Вязьме рабочий погиб, упав на клетку с медведем, организована доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Смоленской области в Telegram-канале. "В Смоленской области проводится проверка по факту гибели местного жителя в результате нападения животного", - сообщило ведомство. Уточняется, что вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, "во время очистки снега с крыши кафе упал на клетку с медведем". "В результате животное напало на мужчину, и от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - отмечает СУСК. По предварительным данным, медведь содержался в вольере. Потерпевший работал без оформления официальных трудовых отношений. Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном ТВ показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.Следствие даст оценку по факту нарушения трудового законодательства, установит правомерность содержания дикого животного около заведения общественного питания, а также проверит соблюдение условий безопасности. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за содержанием диких животных. Об организации проверки сообщила также прокуратура региона.
https://ria.ru/20231213/vystrel-1915443627.html
https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html
вязьма
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924815496_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_e533c6a83e27eea25eefd971fe1f40b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вязьма, смоленская область
Происшествия, Вязьма, Смоленская область
В Вязьме медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего крышу

В Вязьме медведь убил упавшего на клетку рабочего, чистившего снег на крыше кафе

© Фото : СУ СК России по Смоленской областиСотрудники Следственного комитета на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы, где погиб рабочий
Сотрудники Следственного комитета на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы, где погиб рабочий - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : СУ СК России по Смоленской области
Сотрудники Следственного комитета на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы, где погиб рабочий
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Чистивший снег на крыше кафе в Вязьме рабочий погиб, упав на клетку с медведем, организована доследственная проверка, сообщило СУСК РФ по Смоленской области в Telegram-канале.
"В Смоленской области проводится проверка по факту гибели местного жителя в результате нападения животного", - сообщило ведомство.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем
13 декабря 2023, 07:44
Уточняется, что вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, "во время очистки снега с крыши кафе упал на клетку с медведем".
"В результате животное напало на мужчину, и от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - отмечает СУСК.
По предварительным данным, медведь содержался в вольере. Потерпевший работал без оформления официальных трудовых отношений.
Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном ТВ показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.
Следствие даст оценку по факту нарушения трудового законодательства, установит правомерность содержания дикого животного около заведения общественного питания, а также проверит соблюдение условий безопасности. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за содержанием диких животных.
Об организации проверки сообщила также прокуратура региона.
Медведь-шатун, который был отстрелян в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На Камчатке собаки спасли сторожа от агрессивного медведя
7 декабря 2023, 05:25
 
ПроисшествияВязьмаСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала