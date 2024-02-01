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Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами - РИА Новости, 01.02.2024
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03:23 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/meditsina-1924705200.html
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами - РИА Новости, 01.02.2024
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами
Профессиональные коммуникации российских медиков с коллегами из других стран сохраняются, хотя определенные политизированные ассоциации пытались игнорировать... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:23
2024-02-01T03:23
россия
китай
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Профессиональные коммуникации российских медиков с коллегами из других стран сохраняются, хотя определенные политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из России, но профессионалы их не поддержали, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В профессиональном сообществе коммуникации среди специалистов сохраняются. Были, конечно, какие-то моменты, особенно это касалось ассоциаций каких-то политизированных. Они пытались такие меры внедрить, пытались игнорировать, но их не поддержали профессионалы", - сказал Мурашко. Он отметил что Россия в том числе активно сотрудничает с одним из лидеров в здравоохранении - Китаем. По словам министра, интерес в сотрудничестве обоюдный. Китайские коллеги внимательно следят за тем, что происходит в российском здравоохранении.
https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html
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россия, китай, михаил мурашко
Россия, Китай, Михаил Мурашко
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами

Мурашко: сотрудничество в медицине с зарубежными коллегами сохраняется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Профессиональные коммуникации российских медиков с коллегами из других стран сохраняются, хотя определенные политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из России, но профессионалы их не поддержали, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В профессиональном сообществе коммуникации среди специалистов сохраняются. Были, конечно, какие-то моменты, особенно это касалось ассоциаций каких-то политизированных. Они пытались такие меры внедрить, пытались игнорировать, но их не поддержали профессионалы", - сказал Мурашко.
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Он отметил что Россия в том числе активно сотрудничает с одним из лидеров в здравоохранении - Китаем. По словам министра, интерес в сотрудничестве обоюдный. Китайские коллеги внимательно следят за тем, что происходит в российском здравоохранении.
 
РоссияКитайМихаил Мурашко
 
 
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