https://ria.ru/20240201/meditsina-1924705200.html

Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами

Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами - РИА Новости, 01.02.2024

Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами

Профессиональные коммуникации российских медиков с коллегами из других стран сохраняются, хотя определенные политизированные ассоциации пытались игнорировать... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:23

2024-02-01T03:23

2024-02-01T03:23

россия

китай

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Профессиональные коммуникации российских медиков с коллегами из других стран сохраняются, хотя определенные политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из России, но профессионалы их не поддержали, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В профессиональном сообществе коммуникации среди специалистов сохраняются. Были, конечно, какие-то моменты, особенно это касалось ассоциаций каких-то политизированных. Они пытались такие меры внедрить, пытались игнорировать, но их не поддержали профессионалы", - сказал Мурашко. Он отметил что Россия в том числе активно сотрудничает с одним из лидеров в здравоохранении - Китаем. По словам министра, интерес в сотрудничестве обоюдный. Китайские коллеги внимательно следят за тем, что происходит в российском здравоохранении.

https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html

россия

китай

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россия, китай, михаил мурашко