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В Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины
В Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины - РИА Новости, 01.02.2024
В Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины
Спасатели сняли четырех подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:06
2024-02-01T23:06
2024-02-01T23:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Спасатели сняли четырех подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. По его словам, около 20.00 мск четверга в службу спасения поступил вызов о том, что в районе лодочной станции "Михайловская" около Таганрога ветром оторвало от берега и уносит льдину с детьми. Четверо подростков решили прогуляться, но не учли переменчивость погоды - льдину отнесло от берега на 100 метров. "Катером на воздушной подушке дивизиона погранично-сторожевых катеров все четверо были доставлены на берег", - сказал представитель ведомства. Всю спасательную операцию подростки находились на телефонной связи с диспетчером МЧС России. На берегу их ждала карета скорой помощи, медицинская помощь никому не понадобилась.
https://ria.ru/20240112/rybaki-1920953171.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия, россия, таганрог
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Происшествия, Россия, Таганрог
В Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины
МЧС: в Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины