Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 01.02.2024 (обновлено: 11:15 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mchs-1924752039.html
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске
Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, приходится... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:13
2024-02-01T11:15
происшествия
буйнакск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924744246_0:438:1490:1276_1920x0_80_0_0_295745167d65c51346b8a8040e1c675e.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, приходится подвозить воду, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа на площади 500 квадратных метров. Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек. "Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров. Тушение пожара осуществляется методом подвоза воды", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924491911.html
буйнакск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924744246_0:385:1490:1503_1920x0_80_0_0_5146827dc98eaf9501f915e83ccf73fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске

МЧС: тушение горящего ЦУМ в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи гидрантов

Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, приходится подвозить воду, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа на площади 500 квадратных метров. Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек.
«
"Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров. Тушение пожара осуществляется методом подвоза воды", – говорится в сообщении.
Тушение пожара на складе в поселке Муромцево во Владимирской области
Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью
Вчера, 06:33
 
ПроисшествияБуйнакскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала