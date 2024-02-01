https://ria.ru/20240201/mchs-1924752039.html

В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске

В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024

В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске

Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, приходится... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:13

2024-02-01T11:13

2024-02-01T11:15

происшествия

буйнакск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Тушение горящего здания Центрального универсального магазина в Буйнакске осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, приходится подвозить воду, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа на площади 500 квадратных метров. Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек. "Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи источников противопожарного водоснабжения, ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров. Тушение пожара осуществляется методом подвоза воды", – говорится в сообщении.

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буйнакск

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происшествия, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)