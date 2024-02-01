https://ria.ru/20240201/mchs-1924748803.html

Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров

Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров - РИА Новости, 01.02.2024

Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров

Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:03

2024-02-01T11:03

2024-02-01T11:08

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

буйнакск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании кровли ЦУМа в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. На место происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты."Площадь пожара в Буйнакске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240131/pozhar-1924500341.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск