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Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров - РИА Новости, 01.02.2024
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров
Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:03
2024-02-01T11:03
2024-02-01T11:08
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании кровли ЦУМа в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. На место происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты."Площадь пожара в Буйнакске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Буйнакск
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров
МЧС: площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров