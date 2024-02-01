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Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров - РИА Новости, 01.02.2024
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11:03 01.02.2024 (обновлено: 11:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mchs-1924748803.html
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров - РИА Новости, 01.02.2024
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров
Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:03
2024-02-01T11:08
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
буйнакск
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании кровли ЦУМа в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. На место происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты."Площадь пожара в Буйнакске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Буйнакск
Площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в буйнакском ЦУМе выросла до 1200 квадратных метров

Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании кровли ЦУМа в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. На место происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты.
«
"Площадь пожара в Буйнакске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Буйнакск
 
 
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