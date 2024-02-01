Рейтинг@Mail.ru
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 01.02.2024 (обновлено: 11:43 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mchs-1924738521.html
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина - РИА Новости, 01.02.2024
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина
В Центральном универсальном магазине в городе Буйнакск (Дагестан) загорелась крыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:28
2024-02-01T11:43
происшествия
буйнакск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924741954_0:487:1488:1324_1920x0_80_0_0_9906f99dcbc7c3ca41b3218c6de232f0.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Центральном универсальном магазине в городе Буйнакск (Дагестан) загорелась крыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;Горит кровля здания Центрального универсального магазина в Буйнакске&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров. На место направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты.Из здания эвакуировали 27 человек.К 11:15 огонь удалось локализовать. Площадь пожара к тому времени достигла двух тысяч квадратных метров.Тушением занимаются 86 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924500341.html
буйнакск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924741954_0:259:1488:1375_1920x0_80_0_0_00fce547f89db6d46335c6803844580a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина

МЧС РФ: крыша Центрального универсального магазина загорелась в Буйнакске

Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Центральном универсальном магазине в городе Буйнакск (Дагестан) загорелась крыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"Горит кровля здания Центрального универсального магазина в Буйнакске", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров. На место направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты.
Из здания эвакуировали 27 человек.
К 11:15 огонь удалось локализовать. Площадь пожара к тому времени достигла двух тысяч квадратных метров.
Тушением занимаются 86 человек и 26 единиц техники.
Последствия пожара в частном доме в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
Вчера, 08:49
 
ПроисшествияБуйнакскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала