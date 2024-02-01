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В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина - РИА Новости, 01.02.2024
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина
В Центральном универсальном магазине в городе Буйнакск (Дагестан) загорелась крыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:28
2024-02-01T10:28
2024-02-01T11:43
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Центральном универсальном магазине в городе Буйнакск (Дагестан) загорелась крыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Горит кровля здания Центрального универсального магазина в Буйнакске", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров. На место направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты.Из здания эвакуировали 27 человек.К 11:15 огонь удалось локализовать. Площадь пожара к тому времени достигла двух тысяч квадратных метров.Тушением занимаются 86 человек и 26 единиц техники.
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происшествия, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина
МЧС РФ: крыша Центрального универсального магазина загорелась в Буйнакске