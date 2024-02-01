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Матвиенко призвала создать стимул для переезда специалистов в новые регионы
Матвиенко призвала создать стимул для переезда специалистов в новые регионы - РИА Новости, 01.02.2024
Матвиенко призвала создать стимул для переезда специалистов в новые регионы
Необходимо, чтобы запись в трудовой книжке "работал на Донбассе" давала зелёный свет для всей последующей карьеры работника, нужно создавать стимулы для... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:58
2024-02-01T14:58
2024-02-01T14:58
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо, чтобы запись в трудовой книжке "работал на Донбассе" давала зелёный свет для всей последующей карьеры работника, нужно создавать стимулы для переезда специалистов на новые территории, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почётно, а запись в трудовой книжке "Работал на Донбассе, в Новороссии" должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры", - сказала Матвиенко на заседании Совета по интеграции новых регионов. Матвиенко также назвала ключевым фактором служебное жилье: "Для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жильё для работы в этих регионах". "Мы не только создаём достойные условия жизни для людей на этих территориях - не только на сегодня, но и, конечно, закладываем фундамент на поколения вперед. Я бы даже сказала, что мы все вместе сдаём, своего рода, исторический экзамен", - добавила парламентарий.
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валентина матвиенко, донбасс, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Донбасс, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала создать стимул для переезда специалистов в новые регионы
Матвиенко призвала создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо, чтобы запись в трудовой книжке "работал на Донбассе" давала зелёный свет для всей последующей карьеры работника, нужно создавать стимулы для переезда специалистов на новые территории, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почётно, а запись в трудовой книжке "Работал на Донбассе, в Новороссии" должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры", - сказала Матвиенко на заседании Совета по интеграции новых регионов.
Матвиенко также назвала ключевым фактором служебное жилье: "Для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жильё для работы в этих регионах".
"Мы не только создаём достойные условия жизни для людей на этих территориях - не только на сегодня, но и, конечно, закладываем фундамент на поколения вперед. Я бы даже сказала, что мы все вместе сдаём, своего рода, исторический экзамен", - добавила парламентарий.
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