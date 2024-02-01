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Материнский капитал: получение, использование и индексация
Материнский капитал: получение, использование и индексация - РИА Новости, 01.02.2024
Материнский капитал: получение, использование и индексация
Материнский капитал проиндексируют на 7,4 процента с 1 февраля 2024 года. Размер выплаты на первенца вырастет до 630 тысяч рублей, на второго и последующих... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:00
2024-02-01T09:00
2024-02-01T12:47
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Материнский капитал проиндексируют на 7,4 процента с 1 февраля 2024 года. Размер выплаты на первенца вырастет до 630 тысяч рублей, на второго и последующих детей — до 833. Процедура получения и виды использования в новом году не изменятся. Смотрите в инфографике Ria.ru, кому положена и как оформляется эта льгота, а также на что можно потратить выделенные государством деньги.
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Инфографика, Россия, Общество, Семья, Дети, Льготы, Материнский капитал