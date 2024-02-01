https://ria.ru/20240201/loza-1924656946.html
Биография Юрия Лозы
Биография Юрия Лозы - РИА Новости, 01.02.2024
Биография Юрия Лозы
Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:02
2024-02-01T02:02
2024-02-01T02:02
справки
свердловск
юрий лоза
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Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Его отец был инженером-конструктором, мать бухгалтером. Детство будущего эстрадного исполнителя прошло сначала в Верхнем Тагиле (Свердловская область), потом в Алма-Ате (Казахская ССР, сейчас Казахстан).Уже в школьные годы Юрий Лоза начал серьезно интересоваться музыкой. К 13 годам он самостоятельно освоил игру на гитаре и стал частым гостем вечеров художественной самодеятельности. На сцену Лоза выходил вместе с ансамблем производственного объединения "Ремстройтехника".В 1971 году поступил в Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (сейчас Казахский национальный университет имени аль-Фараби) на географический факультет, однако после второго курса бросил учебу. Лоза хотел поступить в Алма-Атинское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (сейчас Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского), но был призван в армию.В 1975-1976 годах, после службы в армии, учился на отделении духовых и ударных инструментов Алма-Атинского музыкального училища имени П.И. Чайковского, однако закончить это учебное заведение не смог. В 2003 году музыкант окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, сейчас в составе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова). Музыкальная карьера Юрия Лозы началась с выступлений в ресторанах, позже он присоединился к группе "Калейдоскоп".В 1977 году Лоза познакомился с Барри Алибасовым, руководившим дворцом культуры в Усть-Каменогорске (Казахстан), и начал выступать в его группе "Интеграл". Сотрудничество продолжалось до 1983 года. За это время Юрий Лоза написал десятки песен (в том числе знаменитый "Плот"), ни одна из которых группой не исполнялась. В 1980 году в составе "Интеграла" певец выступил на одном из первых официальных рок-фестивалей "Весенние ритмы", проходившем в Тбилиси (Грузинская ССР, сейчас Грузия).В 1983 году Юрий Лоза переехал в Москву и в том же году начал выступать в группе "Зодчие", в состав которой входили Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. В течение четырех лет, которые Лоза провел в ансамбле, им были написаны почти сотня песен, однако ему запрещалось исполнять песни под своей фамилией – даже ставший знаменитым "Плот" нередко приписывался другим авторам.В 1983 году Лоза в сотрудничестве с группой "Примус" записал первый сольный альбом – "Путешествие в рок-н-ролл", ставший одним из самых скандальных в советский период. Среди песен этого альбома - "100 часов", "Баба Люба", "Мать пишет".В 1987 году Юрий Лоза покинул группу "Зодчие" и официально начал сольную карьеру. Выступая в качестве солиста, Лоза записал шесть магнитоальбомов и три виниловых диска -"Что сказано, то сказано" (1987), "Вся жизнь - дорога" (1990), "Крик души" (2023). В 1993 году Лоза открыл собственную студию звукозаписи "Студия Юрия Лозы".Пик популярности Юрия Лозы пришелся на конец 1980-х -начало 1990-х годов. Многие из его хитов оказывались на верхних строчках хит-парадов. Помимо "Плота", наибольшей популярностью пользовались песни "Зима", "Пой, моя гитара", "Тоска", "Я умею мечтать", "Памяти Высоцкого". Выступал с гастролями в Германии, Израиле, Америке, Греции, странах постсоветского пространства.Юрий Лоза пробовал себя на актерском поприще. Он сыграл в фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982) и сериале "Умножающий печаль" (2005), появился в камео в сериалах "Кто в доме хозяин?" (2006) и "Короли игры" (2007). В 2009 году Лоза проявил себя в драматургии, став автором пьесы "Культур-мультур". Премьера постановки состоялась в 2014 году в Биробиджане (Еврейская автономная область) на сцене Народного еврейского музыкально-драматического театра "Когелет". В 2012 году у музыканта вышла в свет книга "Научу писать хиты". Юрий Лоза отмечен благодарностью президента Российской Федерации (2020), награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007).Юрий Лоза женат на певице Светлане Мережковской. В браке родился сын Олег (1986), также ставший певцом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, свердловск, юрий лоза
Справки, Свердловск, Юрий Лоза
Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года
в Свердловске (сейчас Екатеринбург).
Его отец был инженером-конструктором
, мать бухгалтером. Детство будущего эстрадного исполнителя прошло сначала в Верхнем Тагиле (Свердловская область), потом в Алма-Ате (Казахская ССР, сейчас Казахстан).
Уже в школьные годы Юрий Лоза начал серьезно интересоваться музыкой. К 13 годам он самостоятельно освоил игру на гитаре и стал частым гостем вечеров художественной самодеятельности. На сцену Лоза выходил вместе с ансамблем производственного объединения "Ремстройтехника".
В 1971 году поступил в Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (сейчас Казахский национальный университет имени аль-Фараби) на географический факультет, однако после второго курса бросил учебу. Лоза хотел поступить в Алма-Атинское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (сейчас Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского), но был призван в армию.
В 1975-1976 годах, после службы в армии, учился на отделении духовых и ударных инструментов Алма-Атинского музыкального училища имени П.И. Чайковского, однако закончить
это учебное заведение не смог. В 2003 году музыкант окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, сейчас в составе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова).
Музыкальная карьера Юрия Лозы началась с выступлений в ресторанах, позже он присоединился к группе "Калейдоскоп".
В 1977 году Лоза познакомился с Барри Алибасовым, руководившим дворцом культуры в Усть-Каменогорске (Казахстан), и начал выступать в его группе "Интеграл". Сотрудничество продолжалось до 1983 года. За это время Юрий Лоза написал десятки песен (в том числе знаменитый "Плот"), ни одна из которых группой не исполнялась. В 1980 году в составе "Интеграла" певец выступил на одном из первых официальных рок-фестивалей "Весенние ритмы", проходившем в Тбилиси (Грузинская ССР, сейчас Грузия).
В 1983 году Юрий Лоза переехал в Москву и в том же году начал выступать в группе "Зодчие", в состав которой входили Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. В течение четырех лет, которые Лоза провел в ансамбле, им были написаны почти сотня песен, однако ему запрещалось исполнять песни под своей фамилией – даже ставший знаменитым "Плот" нередко приписывался другим авторам.
В 1983 году Лоза в сотрудничестве
с группой "Примус" записал первый сольный альбом – "Путешествие в рок-н-ролл", ставший одним из самых скандальных в советский период. Среди песен этого альбома - "100 часов", "Баба Люба", "Мать пишет".
В 1987 году Юрий Лоза покинул группу "Зодчие" и официально начал сольную карьеру. Выступая в качестве солиста, Лоза записал шесть магнитоальбомов и три виниловых диска -"Что сказано, то сказано" (1987), "Вся жизнь - дорога" (1990), "Крик души" (2023
).
В 1993 году Лоза открыл собственную студию звукозаписи "Студия Юрия Лозы".
Пик популярности Юрия Лозы пришелся на конец 1980-х -начало 1990-х годов. Многие из его хитов оказывались на верхних строчках хит-парадов. Помимо "Плота", наибольшей популярностью пользовались песни "Зима", "Пой, моя гитара", "Тоска", "Я умею мечтать", "Памяти Высоцкого". Выступал с гастролями в Германии, Израиле, Америке, Греции, странах постсоветского пространства.
Юрий Лоза пробовал себя на актерском поприще. Он сыграл в фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982) и сериале "Умножающий печаль" (2005), появился в камео в сериалах "Кто в доме хозяин?" (2006) и "Короли игры" (2007
).
В 2009 году Лоза проявил
себя в драматургии, став автором пьесы "Культур-мультур". Премьера постановки состоялась в 2014 году в Биробиджане (Еврейская автономная область) на сцене Народного еврейского музыкально-драматического театра "Когелет".
В 2012 году у музыканта вышла
в свет книга "Научу писать хиты".
Юрий Лоза отмечен благодарностью президента Российской Федерации (2020
), награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007).
Юрий Лоза женат на певице Светлане Мережковской. В браке родился сын Олег (1986), также ставший певцом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников