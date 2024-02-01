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Биография Юрия Лозы - РИА Новости, 01.02.2024
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02:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/loza-1924656946.html
Биография Юрия Лозы
Биография Юрия Лозы - РИА Новости, 01.02.2024
Биография Юрия Лозы
Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:02
2024-02-01T02:02
справки
свердловск
юрий лоза
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Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Его отец был инженером-конструктором, мать бухгалтером. Детство будущего эстрадного исполнителя прошло сначала в Верхнем Тагиле (Свердловская область), потом в Алма-Ате (Казахская ССР, сейчас Казахстан).Уже в школьные годы Юрий Лоза начал серьезно интересоваться музыкой. К 13 годам он самостоятельно освоил игру на гитаре и стал частым гостем вечеров художественной самодеятельности. На сцену Лоза выходил вместе с ансамблем производственного объединения "Ремстройтехника".В 1971 году поступил в Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (сейчас Казахский национальный университет имени аль-Фараби) на географический факультет, однако после второго курса бросил учебу. Лоза хотел поступить в Алма-Атинское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (сейчас Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского), но был призван в армию.В 1975-1976 годах, после службы в армии, учился на отделении духовых и ударных инструментов Алма-Атинского музыкального училища имени П.И. Чайковского, однако закончить это учебное заведение не смог. В 2003 году музыкант окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, сейчас в составе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова). Музыкальная карьера Юрия Лозы началась с выступлений в ресторанах, позже он присоединился к группе "Калейдоскоп".В 1977 году Лоза познакомился с Барри Алибасовым, руководившим дворцом культуры в Усть-Каменогорске (Казахстан), и начал выступать в его группе "Интеграл". Сотрудничество продолжалось до 1983 года. За это время Юрий Лоза написал десятки песен (в том числе знаменитый "Плот"), ни одна из которых группой не исполнялась. В 1980 году в составе "Интеграла" певец выступил на одном из первых официальных рок-фестивалей "Весенние ритмы", проходившем в Тбилиси (Грузинская ССР, сейчас Грузия).В 1983 году Юрий Лоза переехал в Москву и в том же году начал выступать в группе "Зодчие", в состав которой входили Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. В течение четырех лет, которые Лоза провел в ансамбле, им были написаны почти сотня песен, однако ему запрещалось исполнять песни под своей фамилией – даже ставший знаменитым "Плот" нередко приписывался другим авторам.В 1983 году Лоза в сотрудничестве с группой "Примус" записал первый сольный альбом – "Путешествие в рок-н-ролл", ставший одним из самых скандальных в советский период. Среди песен этого альбома - "100 часов", "Баба Люба", "Мать пишет".В 1987 году Юрий Лоза покинул группу "Зодчие" и официально начал сольную карьеру. Выступая в качестве солиста, Лоза записал шесть магнитоальбомов и три виниловых диска -"Что сказано, то сказано" (1987), "Вся жизнь - дорога" (1990), "Крик души" (2023). В 1993 году Лоза открыл собственную студию звукозаписи "Студия Юрия Лозы".Пик популярности Юрия Лозы пришелся на конец 1980-х -начало 1990-х годов. Многие из его хитов оказывались на верхних строчках хит-парадов. Помимо "Плота", наибольшей популярностью пользовались песни "Зима", "Пой, моя гитара", "Тоска", "Я умею мечтать", "Памяти Высоцкого". Выступал с гастролями в Германии, Израиле, Америке, Греции, странах постсоветского пространства.Юрий Лоза пробовал себя на актерском поприще. Он сыграл в фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982) и сериале "Умножающий печаль" (2005), появился в камео в сериалах "Кто в доме хозяин?" (2006) и "Короли игры" (2007). В 2009 году Лоза проявил себя в драматургии, став автором пьесы "Культур-мультур". Премьера постановки состоялась в 2014 году в Биробиджане (Еврейская автономная область) на сцене Народного еврейского музыкально-драматического театра "Когелет". В 2012 году у музыканта вышла в свет книга "Научу писать хиты". Юрий Лоза отмечен благодарностью президента Российской Федерации (2020), награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007).Юрий Лоза женат на певице Светлане Мережковской. В браке родился сын Олег (1986), также ставший певцом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, свердловск, юрий лоза
Справки, Свердловск, Юрий Лоза

Биография Юрия Лозы

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкПевец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в медиабанк
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
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Советский и российский певец и композитор Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург).
Его отец был инженером-конструктором, мать бухгалтером. Детство будущего эстрадного исполнителя прошло сначала в Верхнем Тагиле (Свердловская область), потом в Алма-Ате (Казахская ССР, сейчас Казахстан).
Уже в школьные годы Юрий Лоза начал серьезно интересоваться музыкой. К 13 годам он самостоятельно освоил игру на гитаре и стал частым гостем вечеров художественной самодеятельности. На сцену Лоза выходил вместе с ансамблем производственного объединения "Ремстройтехника".
В 1971 году поступил в Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (сейчас Казахский национальный университет имени аль-Фараби) на географический факультет, однако после второго курса бросил учебу. Лоза хотел поступить в Алма-Атинское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (сейчас Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского), но был призван в армию.
В 1975-1976 годах, после службы в армии, учился на отделении духовых и ударных инструментов Алма-Атинского музыкального училища имени П.И. Чайковского, однако закончить это учебное заведение не смог. В 2003 году музыкант окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, сейчас в составе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова).
Музыкальная карьера Юрия Лозы началась с выступлений в ресторанах, позже он присоединился к группе "Калейдоскоп".
В 1977 году Лоза познакомился с Барри Алибасовым, руководившим дворцом культуры в Усть-Каменогорске (Казахстан), и начал выступать в его группе "Интеграл". Сотрудничество продолжалось до 1983 года. За это время Юрий Лоза написал десятки песен (в том числе знаменитый "Плот"), ни одна из которых группой не исполнялась. В 1980 году в составе "Интеграла" певец выступил на одном из первых официальных рок-фестивалей "Весенние ритмы", проходившем в Тбилиси (Грузинская ССР, сейчас Грузия).
В 1983 году Юрий Лоза переехал в Москву и в том же году начал выступать в группе "Зодчие", в состав которой входили Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. В течение четырех лет, которые Лоза провел в ансамбле, им были написаны почти сотня песен, однако ему запрещалось исполнять песни под своей фамилией – даже ставший знаменитым "Плот" нередко приписывался другим авторам.
В 1983 году Лоза в сотрудничестве с группой "Примус" записал первый сольный альбом – "Путешествие в рок-н-ролл", ставший одним из самых скандальных в советский период. Среди песен этого альбома - "100 часов", "Баба Люба", "Мать пишет".
В 1987 году Юрий Лоза покинул группу "Зодчие" и официально начал сольную карьеру. Выступая в качестве солиста, Лоза записал шесть магнитоальбомов и три виниловых диска -"Что сказано, то сказано" (1987), "Вся жизнь - дорога" (1990), "Крик души" (2023).
В 1993 году Лоза открыл собственную студию звукозаписи "Студия Юрия Лозы".
Пик популярности Юрия Лозы пришелся на конец 1980-х -начало 1990-х годов. Многие из его хитов оказывались на верхних строчках хит-парадов. Помимо "Плота", наибольшей популярностью пользовались песни "Зима", "Пой, моя гитара", "Тоска", "Я умею мечтать", "Памяти Высоцкого". Выступал с гастролями в Германии, Израиле, Америке, Греции, странах постсоветского пространства.
Юрий Лоза пробовал себя на актерском поприще. Он сыграл в фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982) и сериале "Умножающий печаль" (2005), появился в камео в сериалах "Кто в доме хозяин?" (2006) и "Короли игры" (2007).
В 2009 году Лоза проявил себя в драматургии, став автором пьесы "Культур-мультур". Премьера постановки состоялась в 2014 году в Биробиджане (Еврейская автономная область) на сцене Народного еврейского музыкально-драматического театра "Когелет".
В 2012 году у музыканта вышла в свет книга "Научу писать хиты".
Юрий Лоза отмечен благодарностью президента Российской Федерации (2020), награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007).
Юрий Лоза женат на певице Светлане Мережковской. В браке родился сын Олег (1986), также ставший певцом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСвердловскЮрий Лоза
 
 
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