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Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде - РИА Новости, 01.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/loza-1924620272.html
Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде
Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде - РИА Новости, 01.02.2024
Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде
Певец и композитор Юрий Лоза считает, что песни, посвященные СВО, не получают должной поддержки в российской медиасреде. Об этом он рассказал в день своего... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:00
2024-02-01T10:00
культура
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза считает, что песни, посвященные СВО, не получают должной поддержки в российской медиасреде. Об этом он рассказал в день своего 70-летнего юбилея в интервью РИА Новости.&quot;Как только началась спецоперация, у меня вышла песня &quot;Ребята воюют&quot;. Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как &quot;Я русский&quot;, &quot;Встанем&quot; (из репертуара Shaman. — Прим. ред.) — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию&quot;, — заявил Лоза.Композитор также сообщил, что на главной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году патриотические песни были под запретом."Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем. Она как бы знает о том, что идет спецоперация, но не более того", — констатировал автор-исполнитель.Также Лоза считает небезопасным проводить сегодня концерты в Донбассе.&quot;Война нынче другая. Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, как делала Клавдия Шульженко, то сейчас это — мишень. Все концерты в Донбассе — это риск и головная боль для командиров&quot;, — пояснил он.Артист также рассказал о том, как выступал для российских военнослужащих в госпитале.Полное интервью с Юрием Лозой читайте на сайте ria.ru.
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новости культуры, юрий лоза, музыка, донбасс, новости шоу-бизнеса, юбилей, сво, патриоты, песни, мем
Культура, Новости культуры, Юрий Лоза, Музыка, Донбасс, Новости шоу-бизнеса, юбилей, СВО, патриоты, песни, мем
Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде

Юрий Лоза в интервью РИА Новости заявил, что тема СВО замалчивается в медиасреде

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкПевец Юрий Лоза
Певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза считает, что песни, посвященные СВО, не получают должной поддержки в российской медиасреде. Об этом он рассказал в день своего 70-летнего юбилея в интервью РИА Новости.
«

"Как только началась спецоперация, у меня вышла песня "Ребята воюют". Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как "Я русский", "Встанем" (из репертуара Shaman. Прим. ред.) — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию", — заявил Лоза.

Композитор также сообщил, что на главной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году патриотические песни были под запретом.
«
"Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем. Она как бы знает о том, что идет спецоперация, но не более того", — констатировал автор-исполнитель.
Также Лоза считает небезопасным проводить сегодня концерты в Донбассе.
«

"Война нынче другая. Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, как делала Клавдия Шульженко, то сейчас это — мишень. Все концерты в Донбассе — это риск и головная боль для командиров", — пояснил он.

Артист также рассказал о том, как выступал для российских военнослужащих в госпитале.
Полное интервью с Юрием Лозой читайте на сайте ria.ru.
 
КультураНовости культурыЮрий ЛозаМузыкаДонбассНовости шоу-бизнесаюбилейСВОпатриотыпеснимем
 
 
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