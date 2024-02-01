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Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде

Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде - РИА Новости, 01.02.2024

Юрий Лоза рассказал о замалчивании темы СВО в медиасреде

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что песни, посвященные СВО, не получают должной поддержки в российской медиасреде. Об этом он рассказал в день своего... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:00

2024-02-01T10:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза считает, что песни, посвященные СВО, не получают должной поддержки в российской медиасреде. Об этом он рассказал в день своего 70-летнего юбилея в интервью РИА Новости."Как только началась спецоперация, у меня вышла песня "Ребята воюют". Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как "Я русский", "Встанем" (из репертуара Shaman. — Прим. ред.) — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию", — заявил Лоза.Композитор также сообщил, что на главной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году патриотические песни были под запретом."Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем. Она как бы знает о том, что идет спецоперация, но не более того", — констатировал автор-исполнитель.Также Лоза считает небезопасным проводить сегодня концерты в Донбассе."Война нынче другая. Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, как делала Клавдия Шульженко, то сейчас это — мишень. Все концерты в Донбассе — это риск и головная боль для командиров", — пояснил он.Артист также рассказал о том, как выступал для российских военнослужащих в госпитале.Полное интервью с Юрием Лозой читайте на сайте ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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