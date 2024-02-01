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Власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе - РИА Новости, 01.02.2024
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16:55 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/lnr-1924856920.html
Власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе
Власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе - РИА Новости, 01.02.2024
Власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе
Штат государственных и гражданских служащих в Луганской Народной Республике укомплектован на 50%, муниципальных - на 64%, власти рассчитывают повысить престиж... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:55
2024-02-01T16:55
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штат государственных и гражданских служащих в Луганской Народной Республике укомплектован на 50%, муниципальных - на 64%, власти рассчитывают повысить престиж государственной службы после приведения условий работы в отрасли к общероссийским стандартам, рассказал глава республики Леонид Пасечник. Пасечник выступил с докладом в Совете Федерации в рамках Совета по вопросам интеграции новых регионов в правовую и социально-экономическую системы России. "Также одной из ключевых задач для нас является повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы. Долгое время, до вхождения республики в состав Российской Федерации, нам не удавалось обеспечить необходимый уровень социальных гарантий и денежного содержания таких служащих, исполняющих свои обязанности в условиях военного времени. Последствия того периода мы испытываем и на сегодняшний день, в связи с чем на данном этапе удалось укомплектовать штат государственных, гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих - на 64%", - рассказал глава региона. По его словам, "особенно остро" стоит вопрос пополнения кадрового состава служащих молодыми специалистами. "В качестве инструмента по решению этой задачи мы планируем использовать возможности федерального закона от 14 апреля 2023 года о внесении изменений в федеральный закон об образовании в РФ, которым определены новые условия целевой подготовки молодежи", - добавил он. На сегодняшний день, отметил Пасечник, после приведения условий работы госслужащих в регионе к общероссийским стандартам, власти рассчитывают на рост показателей кадровой обеспеченности отрасли. Переходный период прошел "максимально быстро", - подчеркнул он.
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россия, луганская народная республика, леонид пасечник, совет федерации рф
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Совет Федерации РФ
Власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе

Пасечник: власти ЛНР планируют повысить престиж госслужбы в регионе

© Фотохост-агентство РИА НовостиЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© Фотохост-агентство РИА Новости
Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штат государственных и гражданских служащих в Луганской Народной Республике укомплектован на 50%, муниципальных - на 64%, власти рассчитывают повысить престиж государственной службы после приведения условий работы в отрасли к общероссийским стандартам, рассказал глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник выступил с докладом в Совете Федерации в рамках Совета по вопросам интеграции новых регионов в правовую и социально-экономическую системы России.
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"Также одной из ключевых задач для нас является повышение престижа государственной, гражданской и муниципальной службы. Долгое время, до вхождения республики в состав Российской Федерации, нам не удавалось обеспечить необходимый уровень социальных гарантий и денежного содержания таких служащих, исполняющих свои обязанности в условиях военного времени. Последствия того периода мы испытываем и на сегодняшний день, в связи с чем на данном этапе удалось укомплектовать штат государственных, гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих - на 64%", - рассказал глава региона.
По его словам, "особенно остро" стоит вопрос пополнения кадрового состава служащих молодыми специалистами.
"В качестве инструмента по решению этой задачи мы планируем использовать возможности федерального закона от 14 апреля 2023 года о внесении изменений в федеральный закон об образовании в РФ, которым определены новые условия целевой подготовки молодежи", - добавил он.
На сегодняшний день, отметил Пасечник, после приведения условий работы госслужащих в регионе к общероссийским стандартам, власти рассчитывают на рост показателей кадровой обеспеченности отрасли. Переходный период прошел "максимально быстро", - подчеркнул он.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСовет Федерации РФ
 
 
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