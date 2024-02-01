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Константинов назвал претензии Киева по Крыму бредовыми фантазиями - РИА Новости, 01.02.2024
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15:38 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/krym-1924826466.html
Константинов назвал претензии Киева по Крыму бредовыми фантазиями
Константинов назвал претензии Киева по Крыму бредовыми фантазиями - РИА Новости, 01.02.2024
Константинов назвал претензии Киева по Крыму бредовыми фантазиями
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что Международный суд ООН положил конец бредовым фантазиям украинской власти... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:38
2024-02-01T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что Международный суд ООН положил конец бредовым фантазиям украинской власти насчет Крыма и Донбасса. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями". "Несмотря на то, что мы уже отвыкли от объективности в оценках и действиях международных инстанций, на сей раз суд все-таки признал очевидное. Наверное, все-таки какое-то профессиональное чувство собственного достоинства судьям ООН еще присуще. Не стали они подмахивать все украинские хотелки и визировать их истерики и бредовые фантазии", - написал Константинов. По его словам, теперь в судебном порядке установлено, что в Крыму нет никаких преследований по национальному признаку, о которых "десять лет из-за каждого угла, из каждого утюга вопила Украина". "Попытки выдать за таковые задержания экстремистов и террористов из запрещенных в России структур не прошли. В Крыму не было и нет никаких "похищений и убийств" крымских татар и украинцев, нет ущемления их прав, в том числе на получение образования на родных языках. Нет расовой дискриминации, в том числе - в российском правовом режиме предоставления гражданства. Нам это и так было очевидно", - подчеркнул глава парламента. По его словам, теперь Россия в отстаивании своей правоты может ссылаться не только на реальность, но и на решения международного суда.
https://ria.ru/20240201/reshenie-1924731007.html
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В мире, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Константинов, ООН, Республика Крым
Константинов назвал претензии Киева по Крыму бредовыми фантазиями

Константинов: Международный суд ООН положил конец бредовым фантазиям Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком гуляют по набережной Ялты
Женщина с ребенком гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина с ребенком гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что Международный суд ООН положил конец бредовым фантазиям украинской власти насчет Крыма и Донбасса.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями".
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"Несмотря на то, что мы уже отвыкли от объективности в оценках и действиях международных инстанций, на сей раз суд все-таки признал очевидное. Наверное, все-таки какое-то профессиональное чувство собственного достоинства судьям ООН еще присуще. Не стали они подмахивать все украинские хотелки и визировать их истерики и бредовые фантазии", - написал Константинов.
По его словам, теперь в судебном порядке установлено, что в Крыму нет никаких преследований по национальному признаку, о которых "десять лет из-за каждого угла, из каждого утюга вопила Украина".
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"Попытки выдать за таковые задержания экстремистов и террористов из запрещенных в России структур не прошли. В Крыму не было и нет никаких "похищений и убийств" крымских татар и украинцев, нет ущемления их прав, в том числе на получение образования на родных языках. Нет расовой дискриминации, в том числе - в российском правовом режиме предоставления гражданства. Нам это и так было очевидно", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, теперь Россия в отстаивании своей правоты может ссылаться не только на реальность, но и на решения международного суда.
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