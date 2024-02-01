https://ria.ru/20240201/krym-1924694325.html
В Крыму отвергли обвинения в языковой дискриминации украинцев
В Крыму отвергли обвинения в языковой дискриминации украинцев - РИА Новости, 01.02.2024
В Крыму отвергли обвинения в языковой дискриминации украинцев
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал двойными стандартами утверждение Международного суда ООН о наличии в Крыму признаков языковой... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:08
2024-02-01T00:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал двойными стандартами утверждение Международного суда ООН о наличии в Крыму признаков языковой дискриминации украинцев. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. При этом, по ее словам, Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке, но нарушила первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. "Решение Международного суда ООН относительно статуса украинского языка в Крыму красноречиво доказывает, что там продолжают руководствоваться двойными стандартами. После 2014 года украинский язык в Крыму, наряду с русским и крымскотатарским, согласно конституции, является государственным и обладает равными правами, как в использовании, так и в изучении. В данном вопросе нет никаких ограничений и дискриминации", - сказал Смирнов РИА Новости. При этом, по его словам, Международный суд ООН в упор не видит фактический запрет, преследование и репрессии в отношении русского языка на самой Украине, где половина населения является русскоговорящей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, севастополь, заур смирнов, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Заур Смирнов, Владимир Путин, ООН
В Крыму отвергли обвинения в языковой дискриминации украинцев
В Крыму отвергли обвинения в языковой дискриминации украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал двойными стандартами утверждение Международного суда ООН о наличии в Крыму признаков языковой дискриминации украинцев.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. При этом, по ее словам, Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке, но нарушила первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине
"Решение Международного суда ООН относительно статуса украинского языка в Крыму красноречиво доказывает, что там продолжают руководствоваться двойными стандартами. После 2014 года украинский язык в Крыму, наряду с русским и крымскотатарским, согласно конституции, является государственным и обладает равными правами, как в использовании, так и в изучении. В данном вопросе нет никаких ограничений и дискриминации", - сказал Смирнов РИА Новости.
При этом, по его словам, Международный суд ООН
в упор не видит фактический запрет, преследование и репрессии в отношении русского языка на самой Украине
, где половина населения является русскоговорящей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
ЕС ставит геополитику выше норм русского языка на Украине, считает эксперт