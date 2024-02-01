https://ria.ru/20240201/kot-1924881535.html

Уволенного из библиотеки кота Маркиза хотят вернуть на работу

Уволенного из библиотеки кота Маркиза хотят вернуть на работу - РИА Новости, 01.02.2024

Уволенного из библиотеки кота Маркиза хотят вернуть на работу

Кота Маркиза, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, хотят поставить на учет в ветеринарную клинику и сделать все необходимые документы, чтобы... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:11

2024-02-01T18:11

2024-02-01T18:14

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Кота Маркиза, которого "уволили" из московской библиотеки № 248-1, хотят поставить на учет в ветеринарную клинику и сделать все необходимые документы, чтобы вернуть его в читальню, рассказал РИА Новости гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа Сергей Конахевич. "Нужно его поставить на учет, мы должны договориться с ветеринарной клиникой, чтобы все это завершить. Мы работаем над полным пакетом документов, и мы стараемся сделать все (для возвращения животного в библиотеку – ред.)", - сказал собеседник агентства, добавив, что у животного есть ветеринарный паспорт и ему делали прививки. Также в ОКЦ сообщили, что они проконсультировались с Натальей Скляровой – исполнительным директором "Булгаковского дома", где живет кот Бегемот. В разговоре с РИА Новости Склярова подтвердила, что дала некоторые рекомендации, как вернуть животное в библиотеку. "Мы очень тепло и дружественно поговорили, я рассказала, какая у нас практика. У кота Бегемота есть ветеринарный паспорт, который отражает все прививки, у него есть ветеринар, он чипирован", - рассказала Склярова, добавив, что кот Маркиз должен иметь аналогичную документацию. Исполнительный директор "Булгаковского дома" также посоветовала сотрудникам библиотеки - в случае возвращения животного в читальню - убирать кота в другую комнату, если приходит тот человек, который изначально на него пожаловался. "Здесь нужно индивидуально поговорить с этим человеком, показать, какие меры предприняты, что у кота есть ветеринар, все прививки, и всегда можно, когда он приходит, кота убирать в другую комнату. Нужно идти навстречу друг другу – и посетителю, и заведующему библиотеки", - подытожила Склярова.

https://ria.ru/20240125/tviks-1923376036.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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