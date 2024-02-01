Рейтинг@Mail.ru
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс - РИА Новости, 01.02.2024
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать международный транспортный коридор в Китай через Кузбасс, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:23
2024-02-01T01:23
россия
экономика
китай
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807974448_0:185:3076:1915_1920x0_80_0_0_ae94c0922b667308b0e3a6af9b911063.jpg
КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать международный транспортный коридор в Китай через Кузбасс, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика". Основным вопросом заседания стали предложения для формирования планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2030 года и на дальнейшую перспективу, в том числе по развитию Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. С докладами выступили представители министерств энергетики и транспорта России, научного сообщества, предприятий. Также свою позицию высказали представители регионов. "Это важнейшие вопросы, они включены в перечень поручений президента России Владимира Путина. Все предложения членов комиссии, представителей научного сообщества по вопросу развития инфраструктуры Восточного полигона после заседания будут направлены в рабочую группу, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Это наш вклад в строительство БАМа-3", — заявил Цивилев, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Энергетика". "Глава региона предложил создать прямой международный транспортный коридор Россия–Китай через Кузбасс. На север он будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи", – сообщается в релизе. Цивилев отметил, что Кузбасс имеет транспортное соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, особый интерес представляет его центральное и стратегическое экономико-географическое расположение между европейской и азиатской частями России. По его словам, особенно важна близость с Китаем, прежде всего с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который обладает потенциалом экономического роста в долгосрочной перспективе. Также предложенный транспортный коридор дает возможность выхода к Северному морскому пути. Все это открывает стратегические возможности для развития не только Кузбасса, но и всего Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
россия
китай
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807974448_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_ddeffce45f3bf31fdbfc48c25a2938be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, китай, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Экономика, Китай, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс

Губернатор Цивилев предложил создать транспортный коридор в КНР через Кузбасс

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКедровский угольный разрез
Кедровский угольный разрез - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Кедровский угольный разрез. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать международный транспортный коридор в Китай через Кузбасс, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика".
Основным вопросом заседания стали предложения для формирования планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2030 года и на дальнейшую перспективу, в том числе по развитию Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле
27 января, 16:57
С докладами выступили представители министерств энергетики и транспорта России, научного сообщества, предприятий. Также свою позицию высказали представители регионов.
"Это важнейшие вопросы, они включены в перечень поручений президента России Владимира Путина. Все предложения членов комиссии, представителей научного сообщества по вопросу развития инфраструктуры Восточного полигона после заседания будут направлены в рабочую группу, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Это наш вклад в строительство БАМа-3", — заявил Цивилев, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Энергетика".
"Глава региона предложил создать прямой международный транспортный коридор Россия–Китай через Кузбасс. На север он будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи", – сообщается в релизе.
Цивилев отметил, что Кузбасс имеет транспортное соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, особый интерес представляет его центральное и стратегическое экономико-географическое расположение между европейской и азиатской частями России. По его словам, особенно важна близость с Китаем, прежде всего с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который обладает потенциалом экономического роста в долгосрочной перспективе.
Также предложенный транспортный коридор дает возможность выхода к Северному морскому пути. Все это открывает стратегические возможности для развития не только Кузбасса, но и всего Сибирского федерального округа.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
Вчера, 06:24
 
РоссияЭкономикаКитайКемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала