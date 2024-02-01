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Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс

Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс - РИА Новости, 01.02.2024

Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать международный транспортный коридор в Китай через Кузбасс, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:23

2024-02-01T01:23

2024-02-01T01:23

россия

экономика

китай

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

андрей белоусов

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать международный транспортный коридор в Китай через Кузбасс, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика". Основным вопросом заседания стали предложения для формирования планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2030 года и на дальнейшую перспективу, в том числе по развитию Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. С докладами выступили представители министерств энергетики и транспорта России, научного сообщества, предприятий. Также свою позицию высказали представители регионов. "Это важнейшие вопросы, они включены в перечень поручений президента России Владимира Путина. Все предложения членов комиссии, представителей научного сообщества по вопросу развития инфраструктуры Восточного полигона после заседания будут направлены в рабочую группу, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Это наш вклад в строительство БАМа-3", — заявил Цивилев, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Энергетика". "Глава региона предложил создать прямой международный транспортный коридор Россия–Китай через Кузбасс. На север он будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи", – сообщается в релизе. Цивилев отметил, что Кузбасс имеет транспортное соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, особый интерес представляет его центральное и стратегическое экономико-географическое расположение между европейской и азиатской частями России. По его словам, особенно важна близость с Китаем, прежде всего с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который обладает потенциалом экономического роста в долгосрочной перспективе. Также предложенный транспортный коридор дает возможность выхода к Северному морскому пути. Все это открывает стратегические возможности для развития не только Кузбасса, но и всего Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

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россия, экономика, китай, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, андрей белоусов