https://ria.ru/20240201/kompensatsiya-1924804033.html

Бизнесменам Подмосковья компенсируют затраты на 13 крупнейших маркетплейсах

Бизнесменам Подмосковья компенсируют затраты на 13 крупнейших маркетплейсах - РИА Новости, 01.02.2024

Бизнесменам Подмосковья компенсируют затраты на 13 крупнейших маркетплейсах

В Московской области бизнесу компенсируют затраты на 13 крупнейших маркетплейсах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:07

2024-02-01T14:07

2024-02-01T14:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бизнес

предприниматели

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Московской области бизнесу компенсируют затраты на 13 крупнейших маркетплейсах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В регионе стартовал прием заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что воспользоваться поддержкой могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые. "Размер субсидии составит до 500 тысяч рублей и до 50% затрат на оплату комиссии доставки или продвижения товаров. Данная мера поддержки работает уже четвертый год. За это время ее получателями стали более 560 предпринимателей. Суммарный размер поддержки составил 145 миллионов рублей", — сказала Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. В пресс-службе уточнили, что подача заявки на получение субсидии для бизнеса возможна в течение года. В программе участвуют 13 крупнейших торговых онлайн-площадок.

https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924550968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бизнес, предприниматели