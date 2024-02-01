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На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец - РИА Новости, 01.02.2024
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14:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kolodets-1924801375.html
На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец
На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец - РИА Новости, 01.02.2024
На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец
Мальчик упал с высоты пяти метров в колодец с водой на территории заброшенной птицефабрики в Алтайском крае, ребенок выжил, так как смог позвонить отцу,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:02
2024-02-01T14:02
происшествия
смоленский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 фев - РИА Новости. Мальчик упал с высоты пяти метров в колодец с водой на территории заброшенной птицефабрики в Алтайском крае, ребенок выжил, так как смог позвонить отцу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Прокуратура Смоленского района провела проверку по сообщению о падении в технологическое отверстие ребенка… В селе Смоленское Смоленского района 14-летний мальчик во время прогулки упал в технологическое отверстие – колодец, расположенный на территории бывшей птицефермы, которая длительное время не эксплуатируется. Подросток упал с высоты около 5 метров в воду, но ему удалось связаться с отцом", - говорится в сообщении. Звонок отцу и спас мальчика. Мужчина обратился в правоохранительные органы, ребенка успели найти живым. По данным медиков, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Прокурором Смоленского района в целях предотвращения детского травматизма и смертности направлено в суд исковое заявление с требованием к собственнику об ограничении доступа к аварийным и заброшенным зданиям бывшей птицефермы. Оно находится на рассмотрении", - отмечает Антошкина. Чтобы больше никто не провалился в злополучный колодец, до решения суда полицейские патрулируют территорию птицефермы.
https://ria.ru/20231225/yama-1918053410.html
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происшествия, смоленский район, алтайский край
Происшествия, Смоленский район, Алтайский край
На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец

Антошкина: на Алтае мальчик упал с 5 метров в заброшенный колодец с водой

© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиКолодец
Колодец - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
Колодец. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 1 фев - РИА Новости. Мальчик упал с высоты пяти метров в колодец с водой на территории заброшенной птицефабрики в Алтайском крае, ребенок выжил, так как смог позвонить отцу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Прокуратура Смоленского района провела проверку по сообщению о падении в технологическое отверстие ребенка… В селе Смоленское Смоленского района 14-летний мальчик во время прогулки упал в технологическое отверстие – колодец, расположенный на территории бывшей птицефермы, которая длительное время не эксплуатируется. Подросток упал с высоты около 5 метров в воду, но ему удалось связаться с отцом", - говорится в сообщении.
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Звонок отцу и спас мальчика. Мужчина обратился в правоохранительные органы, ребенка успели найти живым. По данным медиков, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Прокурором Смоленского района в целях предотвращения детского травматизма и смертности направлено в суд исковое заявление с требованием к собственнику об ограничении доступа к аварийным и заброшенным зданиям бывшей птицефермы. Оно находится на рассмотрении", - отмечает Антошкина.
Чтобы больше никто не провалился в злополучный колодец, до решения суда полицейские патрулируют территорию птицефермы.
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ПроисшествияСмоленский районАлтайский край
 
 
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