https://ria.ru/20240201/kollektory-1924699511.html

Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов

Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов - РИА Новости, 01.02.2024

Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:40

2024-02-01T01:40

2024-02-01T01:40

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации. Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности. Так, с 1 февраля ФССП РФ будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в сфере по взысканию долгов, кроме того, им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Также должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и на "Госуслугах". Ранее служба контролировала работу только профессиональных коллекторских организаций.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

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владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия