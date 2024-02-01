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Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов - РИА Новости, 01.02.2024
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01:40 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kollektory-1924699511.html
Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов
Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов - РИА Новости, 01.02.2024
Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:40
2024-02-01T01:40
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации. Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности. Так, с 1 февраля ФССП РФ будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в сфере по взысканию долгов, кроме того, им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Также должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и на "Госуслугах". Ранее служба контролировала работу только профессиональных коллекторских организаций.
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владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия
Федеральная служба судебных приставов начала вести реестр коллекторов

ФССП с 1 февраля начинает вести реестр всех коллекторов в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации.
Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности.
Так, с 1 февраля ФССП РФ будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в сфере по взысканию долгов, кроме того, им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Также должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и на "Госуслугах".
Ранее служба контролировала работу только профессиональных коллекторских организаций.
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