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"Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию - РИА Новости, 01.02.2024
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17:37 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/knigi-1924872276.html
"Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию
"Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию - РИА Новости, 01.02.2024
"Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда российского движения детей и молодежи "Движение первых", отметил, что они направили сверстникам в РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:37
2024-02-01T17:37
общество
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда российского движения детей и молодежи "Движение первых", отметил, что они направили сверстникам в Донбасс и Новороссию около 400 тысяч книг. "Вы сделали за последний год очень много. Я уже сказал, ну я не знаю, 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", - сказал Путин. Он также выразил благодарность наставникам и родителям участников движения. "Знаете, и ваши наставники, ваши родители, они всегда с вами, они всегда были и будут с вами. Мне очень хочется сказать им слова благодарности, но будет лучше, вот я сейчас подумал, если мы сделаем это прямо здесь и сейчас вместе", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240201/putin-1924864204.html
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общество, донбасс, новороссия, россия, владимир путин
Общество, Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин
"Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию

Путин: "Движение первых" направило около 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на съезде "Движения Первых" на площадке международной выставки-форума "Россия" в Москве
Владимир Путин выступает на съезде Движения Первых на площадке международной выставки-форума Россия в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на съезде "Движения Первых" на площадке международной выставки-форума "Россия" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда российского движения детей и молодежи "Движение первых", отметил, что они направили сверстникам в Донбасс и Новороссию около 400 тысяч книг.
"Вы сделали за последний год очень много. Я уже сказал, ну я не знаю, 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", - сказал Путин.
Он также выразил благодарность наставникам и родителям участников движения. "Знаете, и ваши наставники, ваши родители, они всегда с вами, они всегда были и будут с вами. Мне очень хочется сказать им слова благодарности, но будет лучше, вот я сейчас подумал, если мы сделаем это прямо здесь и сейчас вместе", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Движения Первых на площадке международной выставки-форума Россия в Москве
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