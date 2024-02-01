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Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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14:35 01.02.2024 (обновлено: 20:33 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/kitay-1924811520.html
Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ
Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ
Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:35
2024-02-01T20:33
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает Рейтер со ссылкой на украинские источники.По информации агентства, речь об этом шла в январе на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками.&quot;Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список. — Прим. ред.) может оказать негативное влияние на наши отношения&quot;, — сказал один из источников.Как отмечает Рейтер, сейчас в украинском списке "международных спонсоров терроризма" насчитывается 48 фирм из разных стран, из них 14 — китайские. Как утверждает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), этот документ преследует цель ухода международного бизнеса из России.По данным издания, в МИД КНР выступают против включения китайских компаний в этот список и требуют, чтобы Украина "немедленно исправила ошибки и устранила негативные последствия".В декабре НАПК включила в перечень китайскую компанию China Railway Construction Corporation. В Пекине тогда заявили, что решительно выступают против подобных действий Киева и требуют, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки. Тем не менее НАПК продолжает расширять список — в самом конце года она добавила туда производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes.
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в мире, украина, китай, пекин, киев
В мире, Украина, Китай, Пекин, Киев
Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ

Пекин предупредил Киев об опасности признания фирм из КНР спонсорами войны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Флаг КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает Рейтер со ссылкой на украинские источники.
По информации агентства, речь об этом шла в январе на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками.
«

"Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список. — Прим. ред.) может оказать негативное влияние на наши отношения", — сказал один из источников.

Как отмечает Рейтер, сейчас в украинском списке "международных спонсоров терроризма" насчитывается 48 фирм из разных стран, из них 14 — китайские. Как утверждает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), этот документ преследует цель ухода международного бизнеса из России.
По данным издания, в МИД КНР выступают против включения китайских компаний в этот список и требуют, чтобы Украина "немедленно исправила ошибки и устранила негативные последствия".
В декабре НАПК включила в перечень китайскую компанию China Railway Construction Corporation. В Пекине тогда заявили, что решительно выступают против подобных действий Киева и требуют, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки. Тем не менее НАПК продолжает расширять список — в самом конце года она добавила туда производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes.
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