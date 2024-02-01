https://ria.ru/20240201/kitay-1924811520.html

Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ

Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

Пекин сделал Киеву предупреждение, пишут СМИ

Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:35

2024-02-01T14:35

2024-02-01T20:33

в мире

украина

китай

пекин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает Рейтер со ссылкой на украинские источники.По информации агентства, речь об этом шла в январе на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками."Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список. — Прим. ред.) может оказать негативное влияние на наши отношения", — сказал один из источников.Как отмечает Рейтер, сейчас в украинском списке "международных спонсоров терроризма" насчитывается 48 фирм из разных стран, из них 14 — китайские. Как утверждает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), этот документ преследует цель ухода международного бизнеса из России.По данным издания, в МИД КНР выступают против включения китайских компаний в этот список и требуют, чтобы Украина "немедленно исправила ошибки и устранила негативные последствия".В декабре НАПК включила в перечень китайскую компанию China Railway Construction Corporation. В Пекине тогда заявили, что решительно выступают против подобных действий Киева и требуют, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки. Тем не менее НАПК продолжает расширять список — в самом конце года она добавила туда производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

украина

китай

пекин

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, китай, пекин, киев