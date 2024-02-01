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"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 01.02.2024
"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский приблизил страну к серьезному политическому кризису, попытавшись уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил британский... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:01
2024-02-01T15:01
2024-02-01T16:24
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приблизил страну к серьезному политическому кризису, попытавшись уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Попытка Зеленского уволить Залужного, похоже, в той или иной форме провалилась. Я считаю, что это была самая серьезная мера, которую президент до сих пор предпринимал, чтобы избавиться от главкома, и я уже говорил, что вчера взрыв был очень близко в Киеве", — отметил он.По мнению эксперта, раньше западные СМИ даже пытались отрицать наличие напряженности в отношениях между Зеленским и Залужным, однако сейчас риторика изменилась. Меркурис добавил, что президент пытается избавиться от главкома, но генерал оказывает ему сопротивление."Теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис. Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории <…> о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве", — резюмировал он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
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в мире, политика, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Политика, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Эксперт Меркурис: Зеленский вызвал кризис в Киеве, попытавшись уволить Залужного
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский приблизил страну к серьезному политическому кризису, попытавшись уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Попытка Зеленского уволить Залужного, похоже, в той или иной форме провалилась. Я считаю, что это была самая серьезная мера, которую президент до сих пор предпринимал, чтобы избавиться от главкома, и я уже говорил, что вчера взрыв был очень близко в Киеве", — отметил он.
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По мнению эксперта, раньше западные СМИ даже пытались отрицать наличие напряженности в отношениях между Зеленским и Залужным, однако сейчас риторика изменилась. Меркурис добавил, что президент пытается избавиться от главкома, но генерал оказывает ему сопротивление.
"Теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис. Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории <…> о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве", — резюмировал он.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО
, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
, но и тот отказался в последний момент.
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