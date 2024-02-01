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Хуситы заявили, что провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов

Хуситы заявили, что провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов - РИА Новости, 01.02.2024

Хуситы заявили, что провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов

Власти севера Йемена, где правит поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла", провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов, сообщил в четверг РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:03

2024-02-01T21:03

2024-02-01T21:03

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ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Власти севера Йемена, где правит поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла", провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер движения и главнокомандующий их вооруженными силами Абдель Малик аль-Хуси. "По статистическим данным наших специалистов, 165 429 человек среди населения прошли подготовку и получили квалификацию на военных курсах", - сказал он. Кроме того, по его словам, за период с начала ударов США и Великобритании 12 января по территории Йемена 600 тысяч человек прошли общую военную, управленческую и специальную подготовку. "Мероприятия по обучению и повышению квалификации в рамках мобилизации очень важны и будут расширяться и распространяться на многие регионы Йемена", - добавил он. Аль-Хуси подчеркнул, что йеменская народная армия является боеспособной опытной в военных действиях с высоким моральным и боевым духом. Ранее в западных СМИ появилась информация о возможном военном вторжении США в Йемен для участия в операциях против хуситов, которые продолжают нападения на связанные с Израилем суда в Красном море, чтобы вынудить его прекратить военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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в мире, йемен, сша, иран, ансар алла