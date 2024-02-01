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Хуситы поразили в Красном море коммерческое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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00:47 01.02.2024 (обновлено: 05:27 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/khusity-1924697005.html
Хуситы поразили в Красном море коммерческое судно, сообщили СМИ
Хуситы поразили в Красном море коммерческое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
Хуситы поразили в Красном море коммерческое судно, сообщили СМИ
Торговое судно в Красном море было поражено ракетой, выпущенной со стороны Йемена, на борту произошел взрыв, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:47
2024-02-01T05:27
красное море
йемен
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Торговое судно в Красном море было поражено ракетой, выпущенной со стороны Йемена, на борту произошел взрыв, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности."Ракета, выпущенная из Йемена, поразила торговое судно у побережья страны, сообщила рано утром в четверг компания Ambrey", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что члены экипажа сообщили о взрыве на борту. Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету хуситов всего в миле от себя. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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красное море, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Хуситы поразили в Красном море коммерческое судно, сообщили СМИ

AFP: ракета хуситов поразила в Красном море коммерческое судно компании Ambrey

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Торговое судно в Красном море было поражено ракетой, выпущенной со стороны Йемена, на борту произошел взрыв, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
«
"Ракета, выпущенная из Йемена, поразила торговое судно у побережья страны, сообщила рано утром в четверг компания Ambrey", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что члены экипажа сообщили о взрыве на борту.
Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету хуситов всего в миле от себя.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Эсминец ВМС США USS Gravely - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ
00:34
 
Красное мореЙеменИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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