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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Несколько взрывов прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:28
2024-02-01T19:28
2024-02-01T19:28
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, подконтрольный украинским войскам Херсон подвергся ударам. "Звучат взрывы", - написал он в своем Telegram-канале. Чиновник призвал жителей города перейти в более безопасные места. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924894250.html
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Несколько взрывов прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил
назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По словам Мрочко, подконтрольный украинским войскам Херсон подвергся ударам.
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"Звучат взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
Чиновник призвал жителей города перейти в более безопасные места.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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