https://ria.ru/20240201/kherson-1924772638.html
Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды
Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды - РИА Новости, 01.02.2024
Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды
Часть подконтрольного Киеву города Херсон осталась без тепло- и водоснабжения, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:44
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву города Херсон осталась без тепло- и водоснабжения, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что более 69 тысяч потребителей остались без света в Херсоне в результате взрывов. "В Херсоне частично отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода. Аварийные бригады работают над устранением последствий обстрелов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, россия, киев, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Киев, Укрэнерго
Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды
Мрочко: вода и свет частично отсутствуют в подконтрольном Киеву Херсоне
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Часть подконтрольного Киеву города Херсон осталась без тепло- и водоснабжения, заявил
назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что более 69 тысяч потребителей остались без света в Херсоне в результате взрывов.
"В Херсоне частично отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода. Аварийные бригады работают над устранением последствий обстрелов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
"Укрэнерго" допустило возможность блэкаута