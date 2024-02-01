https://ria.ru/20240201/kherson-1924772638.html

Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды

Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды - РИА Новости, 01.02.2024

Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без света и воды

Часть подконтрольного Киеву города Херсон осталась без тепло- и водоснабжения, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:44

специальная военная операция на украине

херсон

россия

киев

укрэнерго

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву города Херсон осталась без тепло- и водоснабжения, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что более 69 тысяч потребителей остались без света в Херсоне в результате взрывов. "В Херсоне частично отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода. Аварийные бригады работают над устранением последствий обстрелов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

херсон

россия

киев

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херсон, россия, киев, укрэнерго