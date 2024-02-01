https://ria.ru/20240201/khamas-1924734710.html

СМИ: граждане США предъявили иск к Ирану на миллиард долларов из-за ХАМАС

СМИ: граждане США предъявили иск к Ирану на миллиард долларов из-за ХАМАС - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: граждане США предъявили иск к Ирану на миллиард долларов из-за ХАМАС

Более 60 граждан США, пострадавших в ходе атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также семьи погибших или взятых в заложники... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:14

2024-02-01T10:14

2024-02-01T10:14

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Более 60 граждан США, пострадавших в ходе атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также семьи погибших или взятых в заложники американцев, подали в федеральный суд Вашингтона коллективный иск к Ирану с требованием компенсации в размере 1 миллиарда долларов за якобы организацию нападения, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. В МИД Ирана ранее заявляли, что Тегеран не хочет эскалации войны Израиля с ХАМАС. По заявлению иранского МИД, палестинские формирования никогда не просили Иран вмешаться в конфликт. "Шестьдесят семь истцов - граждане США и их родственники, пострадавшие в результате атаки 7 октября 2023 года на юге Израиля. Хотя исполнителями атаки 7 октября в большей степени были… ХАМАС и… группировка, известная как палестинский "Исламский джихад", ее спланировала и профинансировала Исламская Республика Иран", - утверждается в судебном документе, который публикует агентство. Как отмечает Блумберг, коллективный иск был подан в федеральный суд в Вашингтоне в среду. В нем истцы требуют от Ирана компенсационных выплат на сумму более 1 миллиарда долларов за, как утверждается, финансирование "террористических" организаций и оказание им помощи. В иске указано, что авторы обращения понимают предстоящие сложности судебного разбирательства, которое может занять длительное время, однако они "готовы сделать все необходимое, чтобы восстановить справедливость". В то же время Блумберг пишет, что разбирательство в суде может занять более 10 лет, как в деле против Ирана в связи с терактами 11 сентября 2001 года. Агентство отмечает, что это дело во многом рассматривалось как символическое, поскольку Тегеран так и не ответил на иск. Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году. В 2018 году американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240201/peregovory-1924702193.html

https://ria.ru/20240131/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, иран, сша, владимир путин, хамас, оон, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году