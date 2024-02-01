https://ria.ru/20240201/kalvi-1924799957.html

Калви не признавал вину, утверждает адвокат

Калви не признавал вину, утверждает адвокат - РИА Новости, 01.02.2024

Калви не признавал вину, утверждает адвокат

Американский инвестор Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей Гриднев. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:55

2024-02-01T13:55

2024-02-01T13:55

происшествия

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майкл калви

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей Гриднев. Ранее во Втором кассационном суде общей юрисдикции РИА Новости сообщили, что назначенный Калви условный срок снижен еще на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, "с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств - полного признания вины и раскаяния в содеянном". "Мой подзащитный не признавал и не признает вину, поскольку он невиновен", - сказал адвокат. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Незадолго до этого стало известно, что они покинули РФ, вернувшись в США и Францию соответственно. Оба они своей вины не признавали. Так, выступая с последним словом в суде в июле 2021 года, Калви заявил, что фигурантов "обвиняют в преступлении, которого никогда не было", что никто не получил никакой выгоды и никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения - напротив, сотни документов и свидетельств доказывают невиновность подсудимых, говорил бизнесмен.

https://ria.ru/20231223/rastrata-1917657069.html

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