https://ria.ru/20240201/izrail-1924759566.html

"Моссад" представил план сделки с ХАМАС, сообщили СМИ

"Моссад" представил план сделки с ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

"Моссад" представил план сделки с ХАМАС, сообщили СМИ

Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны контуры потенциальной сделки с ХАМАС по освобождению заложников... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:48

2024-02-01T11:48

2024-02-01T12:30

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны контуры потенциальной сделки с ХАМАС по освобождению заложников и временному прекращению огня, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Первый этап сделки предусматривает освобождение 35 женщин, больных, раненых и пожилых заложников в обмен на 35-дневное прекращение огня в палестинском анклаве. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников, среди которых уже будут участники гражданской обороны, молодые мужчины и все те, кого ХАМАС определяет как израильских солдат. Телеканал отмечает, что количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на заложников, еще не определено. Подчеркивается, что в этом вопросе еврейскому государству важнее не их количество, а скорее качество. Так, Израиль склонен отпустить больше заключенных, осужденных по легким статьям, нежели преступников "с кровью на руках". ХАМАС же настаивает на передаче тех заключенных, кто совершил тяжелые преступления. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Правящее в анклаве движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию и изучает его.При этом на официальном уровне в Израиле говорят, что операция в секторе Газа не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Газа останется под военным контролем Израиля. В ХАМАС заявляют, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.

https://ria.ru/20240131/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году