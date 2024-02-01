https://ria.ru/20240201/izrail-1924754307.html
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль - РИА Новости, 01.02.2024
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль
Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:26
2024-02-01T11:26
2024-02-01T11:39
тель-авив
таиланд
пхукет (остров)
би-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_4c7ff279bd5c70fdfffafe42aa48280e.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ."Музыканты сели в черный микроавтобус и уехали", — добавляет издание.Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу и депортации.Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. По законам Таиланда депортация производится в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240131/bortnik-1924527823.html
тель-авив
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_15:0:975:720_1920x0_80_0_0_d007cdac62e01cd643f57cdce5f47c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, таиланд, пхукет (остров), би-2
Тель-Авив, Таиланд, Пхукет (остров), Би-2
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль после депортации из Таиланда