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Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль - РИА Новости, 01.02.2024
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11:26 01.02.2024 (обновлено: 11:39 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/izrail-1924754307.html
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль - РИА Новости, 01.02.2024
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль
Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:26
2024-02-01T11:39
тель-авив
таиланд
пхукет (остров)
би-2
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ."Музыканты сели в черный микроавтобус и уехали", — добавляет издание.Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу и депортации.Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. По законам Таиланда депортация производится в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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тель-авив
таиланд
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тель-авив, таиланд, пхукет (остров), би-2
Тель-Авив, Таиланд, Пхукет (остров), Би-2
Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль

Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль после депортации из Таиланда

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ.
"Музыканты сели в черный микроавтобус и уехали", — добавляет издание.
Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу и депортации.
Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. По законам Таиланда депортация производится в страну выдачи паспорта.
Солист рок группы Би-2 Егор Бортник* (Лева Би-2) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле
Вчера, 11:30
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
Тель-АвивТаиландПхукет (остров)Би-2
 
 
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