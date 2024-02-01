https://ria.ru/20240201/izrail-1924754307.html

Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль

Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль - РИА Новости, 01.02.2024

Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль

Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:26

2024-02-01T11:26

2024-02-01T11:39

тель-авив

таиланд

пхукет (остров)

би-2

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщил корреспондент РЕН ТВ."Музыканты сели в черный микроавтобус и уехали", — добавляет издание.Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу и депортации.Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. По законам Таиланда депортация производится в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240131/bortnik-1924527823.html

тель-авив

таиланд

пхукет (остров)

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2024

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тель-авив, таиланд, пхукет (остров), би-2