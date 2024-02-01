https://ria.ru/20240201/isk-1924756100.html

ФНС предъявила требования к ушедшей из России IKEA

ФНС предъявила требования к ушедшей из России IKEA - РИА Новости, 01.02.2024

ФНС предъявила требования к ушедшей из России IKEA

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, требующей взыскать более 12,9... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:34

2024-02-01T11:34

2024-02-01T11:34

россия

ikea international group

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, требующей взыскать более 12,9 миллиарда рублей с ООО "ИКЕА Торг", одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, прекратившего работу в России. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 30 января, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела не указаны. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики. В сентябре 2023 года стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20230430/ikea-1868897638.html

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россия, ikea international group, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия