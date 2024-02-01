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СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 01.02.2024 (обновлено: 15:54 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/il76-1924814803.html
СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76
СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76
Генетическая экспертиза установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:51
2024-02-01T15:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924819975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90378eb231a854af0db2dc79a8d139ab.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генетическая экспертиза установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих, сообщил СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела о теракте &lt;...&gt; следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", — указали в ведомстве.Там отметили, что у специалистов имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными следствие в обязательном порядке берет биологический материл.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие установило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании. В день катастрофы главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный список украинских военнопленных, бывших на борту Ил-76.Позднее Киев заявил, что часть пленных из списка якобы уже передали Украине в рамках предыдущих обменов. Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом".По данным СМИ, после состоявшегося 31 января обмена представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов цинично удивился, почему на родину не вернулись военные ВСУ из прошлого списка — те самые, которые разбились на Ил-76.Как следует из проанализированных РИА Новости видео с пленными с Ил-76, размещенными в социальных сетях, многие из них даже толком не прошли военного обучения. Некоторые жаловались, что командование обращалось с ними как с пушечным мясом, а иные попали в список с четвертого раза.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
https://ria.ru/20240201/il76-1924776810.html
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Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине
СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76

СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генетическая экспертиза установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих, сообщил СК в Telegram-канале.
«
"В рамках расследования уголовного дела о теракте <...> следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", — указали в ведомстве.
Там отметили, что у специалистов имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными следствие в обязательном порядке берет биологический материл.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие установило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин рассказал, для чего Украина могла сбить Ил-76
31 января, 17:08
В день катастрофы главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный список украинских военнопленных, бывших на борту Ил-76.
Позднее Киев заявил, что часть пленных из списка якобы уже передали Украине в рамках предыдущих обменов. Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом".
По данным СМИ, после состоявшегося 31 января обмена представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов цинично удивился, почему на родину не вернулись военные ВСУ из прошлого списка — те самые, которые разбились на Ил-76.
Как следует из проанализированных РИА Новости видео с пленными с Ил-76, размещенными в социальных сетях, многие из них даже толком не прошли военного обучения. Некоторые жаловались, что командование обращалось с ними как с пушечным мясом, а иные попали в список с четвертого раза.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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