https://ria.ru/20240201/il76-1924814803.html

СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76

СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76

Генетическая экспертиза установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:51

2024-02-01T14:51

2024-02-01T15:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генетическая экспертиза установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих, сообщил СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела о теракте <...> следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", — указали в ведомстве.Там отметили, что у специалистов имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, так как при работе с задержанными следствие в обязательном порядке берет биологический материл.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие установило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании. В день катастрофы главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный список украинских военнопленных, бывших на борту Ил-76.Позднее Киев заявил, что часть пленных из списка якобы уже передали Украине в рамках предыдущих обменов. Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом".По данным СМИ, после состоявшегося 31 января обмена представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов цинично удивился, почему на родину не вернулись военные ВСУ из прошлого списка — те самые, которые разбились на Ил-76.Как следует из проанализированных РИА Новости видео с пленными с Ил-76, размещенными в социальных сетях, многие из них даже толком не прошли военного обучения. Некоторые жаловались, что командование обращалось с ними как с пушечным мясом, а иные попали в список с четвертого раза.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

https://ria.ru/20240201/il76-1924776810.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение ил-76 в белгородской области