Захарова: Байден сделал американцев соучастниками атаки на Ил-76 с пленными
Захарова: администрация Байдена сделала граждан США соучастниками атаки на Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что решение президента США Джо Байдена и его администрации передать Киеву комплекс Patriot, из которого был сбит российский военный самолет Ил-76, превратил американцев в соучастников трагедии.
"Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии", - сообщила Захарова, комментируя информацию СК РФ, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.