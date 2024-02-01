https://ria.ru/20240201/il76-1924784089.html

Захарова: Байден сделал американцев соучастниками атаки на Ил-76 с пленными

Захарова: Байден сделал американцев соучастниками атаки на Ил-76 с пленными - РИА Новости, 01.02.2024

Захарова: Байден сделал американцев соучастниками атаки на Ил-76 с пленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что решение президента США Джо Байдена и его администрации передать Киеву комплекс... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:13

2024-02-01T13:13

2024-02-01T13:19

сша

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

мария захарова

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в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что решение президента США Джо Байдена и его администрации передать Киеву комплекс Patriot, из которого был сбит российский военный самолет Ил-76, превратил американцев в соучастников трагедии."Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии", - сообщила Захарова, комментируя информацию СК РФ, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом 2024-02-01T13:13 true PT0M21S

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Ольга Фомченкова

сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, мария захарова, в мире, джо байден, вооруженные силы украины