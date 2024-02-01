https://ria.ru/20240201/il76-1924776810.html

Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76

Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76

Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:55

2024-02-01T12:55

2024-02-01T12:57

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь коротченко

вооруженные силы украины

ил-76

белгородская область

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, американский зенитный ракетный комплекс – "достаточно громоздкое и маломобильное средство". Вывод Patriot на позицию был заранее просчитан и проводился с учетом переданной Западом разведывательной информации, полагает эксперт. "Это позволило в режиме засады осуществить указанный террористический акт. Совершенно очевидно, что указанная операция ВСУ была разработана и спланирована заранее", - заявил Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона". Он уточнил, что у украинских войск, по разным оценкам, остается от трех до шести комплексов Patriot в различной стадии развертывания. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, игорь коротченко, вооруженные силы украины, ил-76, белгородская область, крушение ил-76 в белгородской области