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Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 01.02.2024 (обновлено: 12:57 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/il76-1924776810.html
Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76
Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76
Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:55
2024-02-01T12:57
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь коротченко
вооруженные силы украины
ил-76
белгородская область
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, американский зенитный ракетный комплекс – "достаточно громоздкое и маломобильное средство". Вывод Patriot на позицию был заранее просчитан и проводился с учетом переданной Западом разведывательной информации, полагает эксперт. "Это позволило в режиме засады осуществить указанный террористический акт. Совершенно очевидно, что указанная операция ВСУ была разработана и спланирована заранее", - заявил Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона". Он уточнил, что у украинских войск, по разным оценкам, остается от трех до шести комплексов Patriot в различной стадии развертывания. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240126/il-1923767407.html
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безопасность, игорь коротченко, вооруженные силы украины, ил-76, белгородская область, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Белгородская область, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76

Коротченко: использование Patriot говорит о том, что Киев сбил Ил-76 не случайно

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.
По его словам, американский зенитный ракетный комплекс – "достаточно громоздкое и маломобильное средство". Вывод Patriot на позицию был заранее просчитан и проводился с учетом переданной Западом разведывательной информации, полагает эксперт.
«
"Это позволило в режиме засады осуществить указанный террористический акт. Совершенно очевидно, что указанная операция ВСУ была разработана и спланирована заранее", - заявил Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Он уточнил, что у украинских войск, по разным оценкам, остается от трех до шести комплексов Patriot в различной стадии развертывания.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Посадка украинских военнопленных в самолет Ил-76. Кадры СК РФ
СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в самолет Ил-76
26 января, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныИл-76Белгородская областьКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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