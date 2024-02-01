В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76
Представитель ГУР: Украина попросила РФ передать тела пленных, погибших в Ил-76
© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области.
"Насчет информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", - цитирует Юсова "Украинская правда".
При этом он утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следственный комитет России 1 февраля сообщил, что у места падения Ил-76 изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. По данным СК, следователи идентифицировали останки погибших.