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В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/il-76-1924924127.html
В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76
В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:58
2024-02-01T23:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. "Насчет информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", - цитирует Юсова "Украинская правда". При этом он утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет. Следственный комитет России 1 февраля сообщил, что у места падения Ил-76 изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. По данным СК, следователи идентифицировали останки погибших.
https://ria.ru/20240201/il76-1924814803.html
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россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76

Представитель ГУР: Украина попросила РФ передать тела пленных, погибших в Ил-76

© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области.
"Насчет информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", - цитирует Юсова "Украинская правда".
Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76
Вчера, 14:51
При этом он утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76
Вчера, 13:12
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следственный комитет России 1 февраля сообщил, что у места падения Ил-76 изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. По данным СК, следователи идентифицировали останки погибших.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В миреКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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