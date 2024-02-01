https://ria.ru/20240201/il-76-1924924127.html

В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76

В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

В ГУР заявили, что попросили Россию передать тела пленных, погибших в Ил-76

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:58

2024-02-01T23:58

2024-02-01T23:58

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. "Насчет информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", - цитирует Юсова "Украинская правда". При этом он утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет. Следственный комитет России 1 февраля сообщил, что у места падения Ил-76 изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. По данным СК, следователи идентифицировали останки погибших.

https://ria.ru/20240201/il76-1924814803.html

https://ria.ru/20240201/il-76-1924784192.html

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