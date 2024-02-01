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Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК - РИА Новости, 01.02.2024
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12:54 01.02.2024 (обновлено: 13:07 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/il-76-1924776375.html
Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК
Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК - РИА Новости, 01.02.2024
Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК
ВСУ использовали для уничтожения самолета Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Рatriot, сообщил СК. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:54
2024-02-01T13:07
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВСУ использовали для уничтожения самолета Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Рatriot, сообщил СК."По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot", — говорится в сообщении.При осмотре места крушения специалисты нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.На изъятых частях обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025".ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что ВСУ атаковали борт двумя зенитными ракетами из района населенного пункта. Липцы Харьковской области.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК

СК: ВСУ сбили Ил-76 ракетой MIM-104A комплекса Patriot

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВСУ использовали для уничтожения самолета Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104A комплекса Рatriot, сообщил СК.
"По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot", — говорится в сообщении.
При осмотре места крушения специалисты нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.
На изъятых частях обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025".
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ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что ВСУ атаковали борт двумя зенитными ракетами из района населенного пункта. Липцы Харьковской области.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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