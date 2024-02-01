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Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/il-76-1924770204.html
Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76
Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76
Акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, подготовлен после расшифровки бортовых самописцев, рассказал РИА Новости в четверг РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:31
2024-02-01T12:31
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
происшествия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, подготовлен после расшифровки бортовых самописцев, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. "Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76, материалы направлены членам комиссии для ознакомления", - сказал собеседник агентства. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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россия, белгородская область, происшествия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Происшествия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76

Акт расследования крушения Ил-76 подготовили после расшифровки черных ящиков

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, подготовлен после расшифровки бортовых самописцев, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76, материалы направлены членам комиссии для ознакомления", - сказал собеседник агентства.
Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин рассказал, для чего Украина могла сбить Ил-76
Вчера, 17:08
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьПроисшествияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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