https://ria.ru/20240201/il-76-1924770204.html

Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76

Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76

Акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, подготовлен после расшифровки бортовых самописцев, рассказал РИА Новости в четверг РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:31

2024-02-01T12:31

2024-02-01T12:31

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

происшествия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, подготовлен после расшифровки бортовых самописцев, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. "Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76, материалы направлены членам комиссии для ознакомления", - сказал собеседник агентства. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

россия, белгородская область, происшествия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области