В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76
В Госдуму внесли обращение к конгрессу США из-за атаки ВСУ на Ил-76 с пленными
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
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"Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством", — говорится в обращении.
Депутаты призвали конгрессменов осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.
По мнению российских парламентариев, преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий Киева — это путь в тупик.
"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", — подчеркнули депутаты.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.