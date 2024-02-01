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В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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08:26 01.02.2024 (обновлено: 11:44 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/il-76-1924719150.html
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:26
2024-02-01T11:44
в мире
госдума рф
конгресс сша
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента."Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством", — говорится в обращении.Депутаты призвали конгрессменов осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.По мнению российских парламентариев, преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий Киева — это путь в тупик."Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", — подчеркнули депутаты.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
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в мире, госдума рф, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76

В Госдуму внесли обращение к конгрессу США из-за атаки ВСУ на Ил-76 с пленными

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
«
"Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством", — говорится в обращении.
Депутаты призвали конгрессменов осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.
По мнению российских парламентариев, преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий Киева — это путь в тупик.
"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", — подчеркнули депутаты.
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ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.
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В миреГосдума РФКонгресс СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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