https://ria.ru/20240201/il-76-1924719150.html

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за атаки на Ил-76

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:26

2024-02-01T08:26

2024-02-01T11:44

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конгресс сша

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США из-за уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента."Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством", — говорится в обращении.Депутаты призвали конгрессменов осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.По мнению российских парламентариев, преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий Киева — это путь в тупик."Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", — подчеркнули депутаты.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, госдума рф, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области