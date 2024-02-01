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Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за применения украинскими войсками ЗРК Patriot при атаке на Ил-76 в Белгородской области, сообщил в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:35
2024-02-01T07:35
2024-02-01T08:22
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за применения украинскими войсками ЗРК Patriot при атаке на Ил-76 в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", — написал он.По словам спикера Госдумы, конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Джо Байденом."Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", — подчеркнул Володин.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html
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Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Володин: ГД рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76