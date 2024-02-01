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Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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07:35 01.02.2024 (обновлено: 08:22 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/il-76-1924716070.html
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за применения украинскими войсками ЗРК Patriot при атаке на Ил-76 в Белгородской области, сообщил в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:35
2024-02-01T08:22
госдума рф
конгресс сша
сша
белгородская область
вячеслав володин
владимир путин
джо байден
украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за применения украинскими войсками ЗРК Patriot при атаке на Ил-76 в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.&quot;Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot&quot;, — написал он.По словам спикера Госдумы, конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Джо Байденом."Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", — подчеркнул Володин.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html
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госдума рф, конгресс сша, сша, белгородская область, вячеслав володин, владимир путин, джо байден, украина, в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Госдума РФ, Конгресс США, США, Белгородская область, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Володин: ГД рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : РИА Новости
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за применения украинскими войсками ЗРК Patriot при атаке на Ил-76 в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«

"Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", — написал он.

По словам спикера Госдумы, конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Джо Байденом.
"Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", — подчеркнул Володин.
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ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне Путин сообщил, что самолет сбили из американского комплекса Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул президент.
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Госдума РФКонгресс СШАСШАБелгородская областьВячеслав ВолодинВладимир ПутинДжо БайденУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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