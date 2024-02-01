https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

Источник рассказал, в каких рамках Греция помогает Украине

Источник рассказал, в каких рамках Греция помогает Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Источник рассказал, в каких рамках Греция помогает Украине

Греция помогает Украине лишь в рамках политики ЕС, заявил журналистам правительственный источник в Афинах в ответ на вопрос: будет ли Греция продолжать военные... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:05

2024-02-01T19:05

2024-02-01T19:05

специальная военная операция на украине

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АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Греция помогает Украине лишь в рамках политики ЕС, заявил журналистам правительственный источник в Афинах в ответ на вопрос: будет ли Греция продолжать военные поставки на Украину и поставит ли она системы противовоздушной обороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. В связи с этим греческие СМИ задаются вопросом, передадут ли Афины имеющиеся у них системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). "Что касается помощи Украине, греческая сторона действует в европейских рамках. Не идет речи о том, чтобы делать что-то вне европейских рамок. Как вы знаете, сегодня в ЕС на высшем уровне обсуждается тема помощи Украине. Греческая сторона вне этих рамок не принимала никаких решений. Ни по противовоздушной обороне, ни по замене", - сказал источник в правительстве, не ответив прямо на вопрос.

https://ria.ru/20240129/fury-1924045781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, греция, ситуация в днр и лнр, евросоюз