https://ria.ru/20240201/gospodderzhka-1924695717.html
Более 40 видов господдержки будут проиндексированы
Более 40 видов господдержки будут проиндексированы - РИА Новости, 01.02.2024
Более 40 видов господдержки будут проиндексированы
Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на 7,4% в России, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:25
2024-02-01T00:25
2024-02-01T00:25
россия
общество
михаил мишустин
год семьи
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на 7,4% в России, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году". Как говорится в комментарии к постановлению на сайте кабмина, "с 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 7,4%". Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин ранее уточнил, что индексации подвергнутся более 40 различных выплат и пособий. Увеличится помощь семьям - вырастет единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу за малышом. Он отметил, что предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда. По словам премьера, "такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек", попросив "внимательно за этим следить по каждому региону".
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россия, общество, михаил мишустин, год семьи
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Год семьи
Более 40 видов господдержки будут проиндексированы
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 видов господдержки на 7,4%
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на 7,4% в России, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году".
Как говорится в комментарии к постановлению на сайте кабмина, "с 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 7,4%". Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин
.
На заседании правительства Мишустин ранее уточнил, что индексации подвергнутся более 40 различных выплат и пособий. Увеличится помощь семьям - вырастет единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу за малышом. Он отметил, что предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда.
По словам премьера, "такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек", попросив "внимательно за этим следить по каждому региону".
Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса