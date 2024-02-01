https://ria.ru/20240201/gospodderzhka-1924695717.html

Более 40 видов господдержки будут проиндексированы

Более 40 видов господдержки будут проиндексированы - РИА Новости, 01.02.2024

Более 40 видов господдержки будут проиндексированы

Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на 7,4% в России, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:25

2024-02-01T00:25

2024-02-01T00:25

россия

общество

михаил мишустин

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014146_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b74e8f690ab2c5eafd8ea843d4ca2770.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на 7,4% в России, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году". Как говорится в комментарии к постановлению на сайте кабмина, "с 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 7,4%". Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин ранее уточнил, что индексации подвергнутся более 40 различных выплат и пособий. Увеличится помощь семьям - вырастет единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу за малышом. Он отметил, что предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда. По словам премьера, "такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек", попросив "внимательно за этим следить по каждому региону".

https://ria.ru/20240130/gospodderzhka-1924429928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, михаил мишустин, год семьи