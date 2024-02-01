https://ria.ru/20240201/gosdolg-1924574528.html

"Повесим на неугодных": как США избавятся от рекордного госдолга

"Повесим на неугодных": как США избавятся от рекордного госдолга - РИА Новости, 01.02.2024

"Повесим на неугодных": как США избавятся от рекордного госдолга

Уже 34 триллиона долларов — на четыре триллиона больше, чем год назад, — таков госдолг США. Министр финансов Джанет Йеллен назвала этот показатель пугающим... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:02

экономика

сша

госдолг сша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Уже 34 триллиона долларов — на четыре триллиона больше, чем год назад, — таков госдолг США. Министр финансов Джанет Йеллен назвала этот показатель пугающим. Глава транснационального банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон вообще предсказывает катастрофу. Насколько серьезны угрозы для глобальной экономики и есть ли выход из ситуации — в материале РИА Новости.Жить не по средствамВ США привыкли жить на широкую ногу. Бюджет не был профицитным с 2000 года. В 2023-м — минус 1,7 триллиона, 6,3 процента ВВП. Дефицит закрывают займами. Специалисты очень обеспокоены."Тридцать четыре триллиона — это пугает", — призналась министр финансов. На каждого американца — по 100 тысяч, подсчитал конгрессмен Джон Джеймс. Тем не менее Джанет Йеллен считает, что ситуация пока контролируемая. Но конгрессу и администрации президента надо работать над сокращением дефицита, а также инвестициями в экономику.Бывший спикер палаты представителей конгресса Пол Райан отмечает, что долг растет, как снежный ком, и приведет к "самому предсказуемому кризису" за всю историю страны. Генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон согласен: по его словам, США "движутся к обрыву". "До него еще около десяти лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час", — сказал он телеканалу Fox News.Тряхнет сильноС повышением ставки кредиты, в том числе государственные, обходятся дороже. Возникает риск того, что государство не сможет расплатиться по обязательствам. По разным оценкам, на обслуживание госдолга уходит до трети бюджетных поступлений. Расходы увеличиваются, а денег в казне не хватает. Необходимо или ужаться, или занимать еще больше. Демократы не позволили сократить выплаты на социальные нужды и военные конфликты, так что закредитованность продолжает расти.Несмотря на отдельные случаи "сбрасывания" бондов, США не испытывают проблем в привлечении средств. Во многом потому, что доллар остается сильной валютой — в ней ведут торговлю и хранят резервы. "В результате негативные последствия большого госдолга, в частности инфляцию, оплачивают иностранные держатели доллара", — отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Американские гособлигации все еще считаются высоконадежными на мировых рынках, указывает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. Кроме того, риски и доходность других инструментов, номинированных в долларах, рассчитывается исходя из текущих ставок по этим бумагам. "Если у Вашингтона возникнут проблемы с обслуживанием за счет высокой доли расчетов в долларах в рамках мировой торговли, вырастут риски по множеству других инструментов, что негативно скажется на кредитовании по всему миру. Это приведет к замедлению или даже сокращению глобальной экономики", — объясняет эксперт.Проблема кредиторовДефолт США не выгоден никому, но до этого вряд ли дойдет, полагают экономисты. Скорее возможна реструктуризация. "Это не такая уж редкость. Достаточно вспомнить историю с депозитами на Кипре в 2013 году или пересмотр условий обслуживания ГКО (государственных краткосрочных обязательств) в России в 1998-м", — говорит член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В крайнем случае американцы просто заменят текущие облигации новыми. "Не исключено, что выплаты постараются сократить за счет неугодных стран. Вашингтон может использовать курс обмена бондов как рычаг политического давления, объявив, что "хорошим" государствам предлагает выгодную сделку, а часть долга "плохим" считает списанным", — предполагает он. Но даже такой сценарий постараются оттянуть как можно дальше, уверены эксперты.Учитывая потенциальную опасность вложения средств в экономику США, аналитики все чаще предлагают в качестве альтернативы драгоценный металл. Согласно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в прошлом году центробанки за первые девять месяцев побили рекорд 2000-го и приобрели 800 тонн. В лидерах — Китай (181 тонна) и Польша (105). В WGC не сомневаются: на фоне геополитической напряженности спрос вырастет еще больше. Что касается дедолларизации, то это процесс долгий и трудный. Долларовая система настолько интегрирована в мировую экономику, что от ее краха Европа, Африка и Латинская Америка пострадают гораздо больше, чем США, подчеркивает Журавлев.А американцам помогли бы сокращение расходов на внешние конфликты и урезание социальных выплат. Тогда бы госдолг постепенно уменьшился. "Если бы не его обслуживание, бюджет был бы профицитным", — уточняет эксперт. Однако внутренние противоречия не позволят проводить такую политику. Аналитики сходятся во мнении, что госдолг США продолжит расти.

https://ria.ru/20230824/reyting-1891741156.html

https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html

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экономика, сша, госдолг сша