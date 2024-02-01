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Космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
Космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС - РИА Новости, 01.02.2024
Космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
Российский космонавт Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится к Международной космической станции (МКС) не... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:30
2024-02-01T03:30
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский космонавт Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится к Международной космической станции (МКС) не ранее августа, сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА). "Не ранее августа к членам экипажей 71-й и 72-й экспедиций присоединятся астронавты НАСА командир Зена Кардман, пилот Ник Хейг, специалист миссии Стефани Уилсон, а также космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов", - говорится в сообщении НАСА. Ведомство отмечает, что это будет первый полет Горбунова в космос и на МКС. Космонавт родился в Железногорске Курской области, получил инженерное образование по специальности "космические аппараты и разгонные блоки" в Московском авиационном институте.
https://ria.ru/20231229/mks-1918878122.html
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железногорск , ник хейг, наса, spacex, роскосмос, курская область
Железногорск , Ник Хейг, НАСА, SpaceX, Роскосмос, Курская область
Космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
НАСА: российский космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС