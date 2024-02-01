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На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело - РИА Новости, 01.02.2024
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10:25 01.02.2024 (обновлено: 10:55 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/goldman-1924737849.html
На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело
На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело - РИА Новости, 01.02.2024
На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело
Следователи МВД возбудили второе уголовное дело на красноярского бизнесмена, экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в федеральный... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:25
2024-02-01T10:55
происшествия
россия
красноярский край
роман гольдман
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КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи МВД возбудили второе уголовное дело на красноярского бизнесмена, экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков."Следователями главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман Групп", "в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами путем злоупотребления доверием убедил генерального директора ООО "Управление Агроактивами" выдать в долг денежные средства в сумме более 327 миллионов рублей"."В качестве гарантии возврата денежных средств фигурант предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Итогом стало подписание указанного договора и выдача денежных средств, которые подозреваемый не намеревался возвращать, распорядившись ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.Кроме того, "принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск". "Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста", - добавили в МВД.По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает 4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html
https://ria.ru/20240117/svo-1921795932.html
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происшествия, россия, красноярский край, роман гольдман
Происшествия, Россия, Красноярский край, Роман Гольдман
На экс-депутата Гольдмана завели второе уголовное дело

На красноярского экс-депутата и бизнесмена Гольдмана завели второе дело

© Фото : Роман Гольдман/ВКонтактеРоман Гольдман
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Роман Гольдман/ВКонтакте
Роман Гольдман. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи МВД возбудили второе уголовное дело на красноярского бизнесмена, экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков.
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"Следователями главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман Групп", "в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами путем злоупотребления доверием убедил генерального директора ООО "Управление Агроактивами" выдать в долг денежные средства в сумме более 327 миллионов рублей".
"В качестве гарантии возврата денежных средств фигурант предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Итогом стало подписание указанного договора и выдача денежных средств, которые подозреваемый не намеревался возвращать, распорядившись ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Кроме того, "принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск". "Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста", - добавили в МВД.
По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает 4 миллиардов рублей.
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