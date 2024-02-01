https://ria.ru/20240201/glsdb-1924760557.html
Снаряды GLSDB нужны ВСУ, чтобы кошмарить мирных россиян, считает эксперт
Снаряды GLSDB нужны ВСУ, чтобы кошмарить мирных россиян, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2024
Снаряды GLSDB нужны ВСУ, чтобы кошмарить мирных россиян, считает эксперт
Киев, скорее всего, будет использовать передаваемые ему США управляемые снаряды GLSDB не в боевых действиях, а чтобы "кошмарить" мирное население, рассказал РИА РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:50
2024-02-01T11:50
2024-02-01T11:50
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Киев, скорее всего, будет использовать передаваемые ему США управляемые снаряды GLSDB не в боевых действиях, а чтобы "кошмарить" мирное население, рассказал РИА Новости в четверг известный военный эксперт Алексей Леонков. Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что передаваемые Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. "Пусковая установка с этим обновлённым реактивным снарядом, который может стрелять на дальность до 150 километров, будет, скорее всего, работать по нашим тылам по тактике кочующей РСЗО. То есть будет выбирать позиции, с закрытой позиции производить залп и тут же эти позиции менять", - сказал Леонков. Он уточнил, что Украина сможет размещать пусковые установки для GLSDB на расстоянии 20-50 километров от линии боевого соприкосновения. Таким образом, снаряды смогут бить вглубь российской территории на 100-130 километров. Под эту дальность, по словам эксперта, попадают множество городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской, а также Белгородской и Брянской областей. "То есть понятное дело, что данные пусковые установки и реактивные снаряды будут использоваться, скорее всего, для таких целей, продолжать кошмарить наше гражданское население", - отметил Леонков. Он рассказал, что GLSDB представляет собой гибрид между реактивным ускорителем и планирующей бомбой. Снаряд стартует как реактивный, а после расстыковки на определённой высоте бомба планирует по заданному маршруту, "то есть точно выходит на заданную цель". По данным эксперта, управляемый снаряд может маневрировать, в том числе разворачиваться на 180 градусов. Запускать такой реактивный снаряд можно с двух установок. Либо с колёсной HIMARS, либо с гусеничной MLRS и её аналогов, например, немецкой Mars-2, рассказал Леонков. Он добавил, что ранее эти снаряды, которые, если верить компании Boeing, до сих пор находятся на стадии разработки, уже привозили на Украины, причём многие были сбиты. Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках программы USAI, предполагающей закупки для Украины нового вооружения на рынке, а не передачи имущества со складов Пентагона. GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года. Минобороны РФ впервые сообщило сбитом российской ПВО снаряде GLSDB 28 марта 2023 года. Белый дом не смог подтвердить это. Позднее, согласно данным из ежедневных сводок МО РФ, ещё один снаряд был сбит 11 апреля, а потом ещё четыре 17 октября.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
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украина, сша, алексей леонков, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Алексей Леонков, В мире, Россия
Снаряды GLSDB нужны ВСУ, чтобы кошмарить мирных россиян, считает эксперт
Эксперт Леонков: GLSDB нужны ВСУ не для боев, а чтобы кошмарить мирных россиян
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Киев, скорее всего, будет использовать передаваемые ему США управляемые снаряды GLSDB не в боевых действиях, а чтобы "кошмарить" мирное население, рассказал РИА Новости в четверг известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
объявила, что передаваемые Украине
высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
"Такого нет даже у США". Какое оружие впервые применят на Украине
"Пусковая установка с этим обновлённым реактивным снарядом, который может стрелять на дальность до 150 километров, будет, скорее всего, работать по нашим тылам по тактике кочующей РСЗО. То есть будет выбирать позиции, с закрытой позиции производить залп и тут же эти позиции менять", - сказал Леонков.
Он уточнил, что Украина сможет размещать пусковые установки для GLSDB на расстоянии 20-50 километров от линии боевого соприкосновения. Таким образом, снаряды смогут бить вглубь российской территории на 100-130 километров. Под эту дальность, по словам эксперта, попадают множество городов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Харьковской, а также Белгородской и Брянской областей
.
«
"То есть понятное дело, что данные пусковые установки и реактивные снаряды будут использоваться, скорее всего, для таких целей, продолжать кошмарить наше гражданское население", - отметил Леонков.
Он рассказал, что GLSDB представляет собой гибрид между реактивным ускорителем и планирующей бомбой. Снаряд стартует как реактивный, а после расстыковки на определённой высоте бомба планирует по заданному маршруту, "то есть точно выходит на заданную цель". По данным эксперта, управляемый снаряд может маневрировать, в том числе разворачиваться на 180 градусов.
Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB
Запускать такой реактивный снаряд можно с двух установок. Либо с колёсной HIMARS, либо с гусеничной MLRS и её аналогов, например, немецкой Mars-2, рассказал Леонков. Он добавил, что ранее эти снаряды, которые, если верить компании Boeing, до сих пор находятся на стадии разработки, уже привозили на Украины, причём многие были сбиты.
Ранее в Пентагоне
подтвердили, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках программы USAI, предполагающей закупки для Украины нового вооружения на рынке, а не передачи имущества со складов Пентагона.
GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
Минобороны РФ
впервые сообщило сбитом российской ПВО снаряде GLSDB 28 марта 2023 года. Белый дом не смог подтвердить это. Позднее, согласно данным из ежедневных сводок МО РФ, ещё один снаряд был сбит 11 апреля, а потом ещё четыре 17 октября.
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