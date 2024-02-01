https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

"Такого нет даже у США". Какое оружие впервые применят на Украине

"Такого нет даже у США". Какое оружие впервые применят на Украине - РИА Новости, 01.02.2024

"Такого нет даже у США". Какое оружие впервые применят на Украине

Киев получит от Запада еще один образец вооружений. В отличие от предыдущих, этот привезут, что называется, прямо с полигона — его до сих пор нигде вообще не... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Киев получит от Запада еще один образец вооружений. В отличие от предыдущих, этот привезут, что называется, прямо с полигона — его до сих пор нигде вообще не применяли. О том, как новинка может изменить ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Первая партияВообще-то, ни один из видов поставляемых ВСУ западных вооружений ранее не использовали в боевых действиях со столь оснащенной армией, как российская. На Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане все противники были значительно слабее.А некоторые образцы показали себя в реальном бою только на Украине: например, словацкая САУ Zuzana, польская САУ Krab, польский же танк PT-91 Twardy, шведский Strv 122 (модификация Leopard 2). Теперь к ним добавится еще один дебютант. Более того, ВСУ вооружатся им первыми в мире.Как пишет американское издание Politico, Киеву на этой неделе передали первую партию GLSDB — Ground-Launched Small Diameter Bomb (бомба малого диаметра наземного базирования). Эту информацию подтвердили в Пентагоне.Поставки анонсировали в феврале 2023-го, однако все это время оружие еще испытывали. Видимо, не только на полигонах. Минобороны России несколько раз сообщало о перехвате GLSDB. В Белом доме это комментировали расплывчато — не подтверждали, но и не отрицали. Также информация о возможном применении новых бомб периодически просачивалась в украинские телеграм-каналы.Гибрид бомбы и снарядаРазработали боеприпас корпорации Boeing и Saab. Идея оригинальная и простая.По сути, 110-килограммовую авиационную бомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее с земли из РСЗО HIMARS и M270. Есть и собственная пусковая установка, которая выглядит как транспортный контейнер. Когда реактивный двигатель снаряда выводит бомбу на достаточную высоту, она "отстыковывается" и летит к цели.Первые испытания состоялись еще в 2015-м. В 2017-м во время пробного запуска боеприпас поразил движущуюся цель на дистанции в 100 километров. В 2019-м расстояние увеличили до 130.По словам разработчиков, бомба способна уничтожать цели и на удалении 150 километров, причем с точностью до метра. У нее есть крылья, которые позволяют планировать и менять траекторию в воздухе. Боеприпас, как утверждают, умеет огибать естественные преграды и фактически заходить с тыла.И это главная особенность, считает американский военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Акс. "GLSDB не будет самым мощным и дальнобойным боеприпасом на Украине, — отмечает он. — ВСУ располагают крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG дальностью более 300 километров, а также ракетами M39, которые при запуске с HIMARS или M270 летят на 160 километров. <…> Что отличает GLSDB — так это обратный маневр. Там, где обычная ракета, даже управляемая, движется по простой баллистической траектории, боеприпас с отделяемой SDB может разворачиваться для атаки "по обратному скату". То есть поразить цель, скрытую за холмом или в городской застройке".Удобное решение для ВашингтонаСреди преимуществ — и сравнительная дешевизна. Одна бомба GBU 39, по данным Defense News, стоит около 40 тысяч долларов. А снарядов М26, выпуск которых прекратили еще в 2001-м, полно на американских складах. Так что в комплектующих недостатка нет.Скорее всего, таким образом союзники Киева пытаются решить проблему снарядного голода.По данным западных СМИ, Москва пятикратно превосходит Киев по расходу артиллерийских боеприпасов — десять тысяч против двух тысяч в день. Как отмечает The Wall Street Journal, ВСУ необходимо около 200 тысяч снарядов в месяц. США способны дать лишь 28 тысяч.Европа тоже не справляется. В марте 2023-го ЕС поставил амбициозную цель: за год отправить Киеву миллион снарядов. Как пишет Bloomberg, план выполнили лишь на 60 процентов.Подобная снарядная гонка сказывается и на цене боеприпасов — в США стандартные 155-миллиметровые с февраля 2022-го подорожали четырехкратно, с 2100 долларов до 8400. А цена на снаряды для шведской артиллерийской установки Archer выросла в восемь раз.Вероятно, теперь на Западе считают, что GLSDB вместе с БПЛА "изменят ситуацию". Все упирается в объемы поставок. Имеющийся опыт подсказывает, что вряд ли они будут большими — скорее, чтобы испытать, а не реально помочь союзнику.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны сша, сша